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2017 / 1 / 30 - سمعان خوام - فنان سوري عاش بين ربوع لبنان وحمل سوريا بداخله- أنا من هناك




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الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - سمعان خوام - فنان سوري عاش بين ربوع لبنان وحمل سوريا بداخله- أنا من هناك