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2017 / 1 / 30 - نسبة عمالة الأطفال في سوريا ترتفع للـ 20% وأغلبهم مهن شاقة




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - نسبة عمالة الأطفال في سوريا ترتفع للـ 20% وأغلبهم مهن شاقة