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2017 / 1 / 28 - ترامب يرى أن -تويتر- ضروري لتفادي توصيل الرسالة عبر وسائل إعلام أميركية وصفها بغير النزيهة




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الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - ترامب يرى أن -تويتر- ضروري لتفادي توصيل الرسالة عبر وسائل إعلام أميركية وصفها بغير النزيهة