أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - نائب رئيس جامعة القاهرة للطلاب الماليزيين: تمثلون الاسلام المنسى













2017 / 1 / 28 - نائب رئيس جامعة القاهرة للطلاب الماليزيين: تمثلون الاسلام المنسى




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء العلمانية


قرارات ترمب طالت سبع دول عربية وإسلامية - نشر قبل 25 دقيقة الباحث حيدر إبراهيم متحدثا عن المؤسسة الدينية وإشكالية التطوير - نشر قبل 1 ساعة نائب رئيس جامعة القاهرة للطلاب الماليزيين: تمثلون الاسلام المنسى - نشر قبل 7 ساعة ترامب يُوَقِّع قرارا يُقيِّد الهجرة إلى بلاده رغم الاستنكارات ويوصد الأبواب في وجه بلدان إسلامية - نشر قبل 7 ساعة ترمب يوقع قرارا لمنع دخول من وصفهم بالإرهابيين الإسلاميين - نشر قبل 11 ساعة الحصاد 2017/1/27- شيخ الأزهر في دائرة الاستهداف - نشر قبل 20 ساعة الإعلام المصري يشن حملة شرسة ضد شيخ الأزهر - نشر قبل 20 ساعة هل ستصنف واشنطن جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا؟ - نشر قبل 22 ساعة سياسي من حزب البديل: -المسلمون هم المجموعة الأكبر التي لديها مشاكل مع الأندماج- | شباب توك - نشر قبل 24 ساعة ممثل عن المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا يوجه الدعوة لسياسي بحزب البديل لزيارة المسجد | شباب توك - نشر قبل 24 ساعة عقب الانتهاء من تطوير الجزء الأمامى.. الأزهر يبدأ فى النصف الآخر بالمسجد - 17:21-2017 / 1 / 27 ...ترامب وتعقيدات تصنيف الولايات المتحدة -الإخوان المسل - 16:21-2017 / 1 / 27 زياد العليمي: مبارك لم يكن يستطيع أن يخيفنا، و لا الإخوان استطاعوا و لا السيسي يستطيع - 14:21-2017 / 1 / 27 شعائر صلاة الجمعة من المسجد الجامع بأسوان بحضور الرئيس السيسي - 27 يناير 2017 - 13:20-2017 / 1 / 27 حصريا | ماكينتي مؤسس منشق عن بوكو حرام يتحدث عن انتهاكاتها - 12:21-2017 / 1 / 27 أخبار حصرية - شهود لأخبار الآن: بوكوحرام استخدمت أبشع الطرق لقتل الناس - 19:21-2017 / 1 / 26 المسلمون في نيبال يسعون لضمان حقوقهم - 13:21-2017 / 1 / 26 حقيقة المواجهات بين إدارة ترامب والإسلام السياسي- خليل جهشان المديرالتنفيذي للمركز العربي للداراسات - 08:21-2017 / 1 / 26 ديفيد بولوك: الإدارة الأمريكية ليست ضد الإسلام ولكن ضد الإرهاب الإسلامي | المسائية - 00:24-2017 / 1 / 26 احتفالات الصوفية في الليلة الختامية لمولد الحسين - 17:21-2017 / 1 / 25 كل يوم: اعترافات عناصر حركة حسم الإخوانية بإرتكاب عدد من العمليات الإرهابية - 00:19-2017 / 1 / 25 الكنيسة البطرسية تستقبل أول حفل خطوبة بعد ترميمها - 21:21-2017 / 1 / 24 جرائم ميليشيا الحشد الشعبي الشيعية تتواصل ضد العرب السنّة.. والعبادي يفتح تحقيقا - 19:20-2017 / 1 / 24 المغار موحدة بوحدة عربية اسلام دروز ومسيحية - 21:43-2017 / 1 / 24 ...الإسلام في فرنسا.. اتفاقية مع المغرب لتأهيل أئمة المس - 13:21-2017 / 1 / 24 .بالفيديو.. أسقف كنسية يتبرع ببناء أكبر مأذنة لرفع الأذان بقرية-فاو-بحري بمحافظة قنا - 11:21-2017 / 1 / 24 الإسلام .. #الخطاب_الوسطي .. مكافحة للإرهاب - 23:20-2017 / 1 / 23 كل يوم - تفاصيل التقرير السري الخاص بالأخوان المسلمين الصادر من الإدارة الأمريكية - 22:20-2017 / 1 / 23 كيف تبدو جامعة الموصل بعد المعارك ضد تنظيم -الدولة الإسلامية-؟ - 16:21-2017 / 1 / 23 قوات -إيكواس- تدخل بانغول عاصمة غامبيا الإسلامية بعد رحيل -جامي- - 15:22-2017 / 1 / 23 آخر مستجدات معركة تحرير الموصل من تنظيم -الدولة الإسلامية- - 13:22-2017 / 1 / 23 بالفيديو.. البابا تواضروس يدعو أسر شهداء البطرسية لتناول الإفطار فى الكنيسة - 11:22-2017 / 1 / 23 مظاهر احتفال الطرق الصوفية بمولد الحسين - 10:21-2017 / 1 / 23 متحف التراث اليهودي المغربي... مبادرة لترسيخ قيم التسامح وحفظ التاريخ المشترك - 21:21-2017 / 1 / 22 فقيه مريتاني: المجال واسع للاجتهاد في الحكم الإسلامي - 14:20-2017 / 1 / 22 ترامب يستمع للقرآن بمراسم في كاتدرائية بواشنطن - 11:21-2017 / 1 / 22 بالفيديو.. رئيس الكنيسة الإنجيلية يطالب الكنائس بالتبرع الدورى لـ-57357- - 14:21-2017 / 1 / 21 بالفيديو.. مدير -57357- باحتفالية الكنيسة الإنجيلية: -محدش بيمن على حد فى وطنه- - 12:22-2017 / 1 / 21 وفد شيشاني يصلي في الجامع الأموي بحلب - 10:22-2017 / 1 / 21 كمال يلدو: مَن يُحارب فكرة الدولة العلمانية في العراق مع الناشط المدني والكاتب د. ثائر البياتي - 04:19-2017 / 1 / 21


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- احابيل افزمن / سعد محمد مهدي غلام
- الثورة القوميّة الديمقراطية أم الثورة الديمقراطية الجديدة / ... / ناظم الماوي
- الصهيونية و الغمبريالية / البشير عبد السلام
- ماركس ووايتهيد والميتافيزيقيا والديالكتيك (12) / طلال الربيعي
- جمعة الغضب / إبراهيم الحسيني
- الواقع العربي بين العقل واللاعقل / لاوند ميركو
- مدعي التوحيد ... يخوط بصف الإستكان !! / نوار الربيعي
- في مواجهة املاءات المراكز الرأسمالية / البرتغال .. الحكومة ت ... / رشيد غويلب
- ابراهيم الجعفري وإخفاقاته الداخلية والخارجية / رياض السندي
- كلمة وقصيدة تطرح السؤال : (4) : هل هذا زمن الواشى والوشاية ؟ / احمد قرة

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- الجيش السوري يدخل نبع عين الفيجة
- ترامب.. لا للاجئين ولا لزوار 7 دول
- زعيما صربيا وكوسوفو يتفقان على مواصلة الحوار
- تدريبات عسكرية إماراتية - بريطانية
- بالفيديو.. حريق هائل يلتهم مسجدا بولاية تكساس الأمريكية ويتس ...
- عودة سونيا.. هربت من -داعش- في الرقة وعادت إلى سوريا لتلتحق ...
- حلب تستضيف -ديربي- الاتحاد والحرية لأول منذ نحو 5 سنوات .. ( ...
- والد أنجلينا جولي يتهم مايلي سايرس وشيا لابوف بخيانة الدولة ...
- علماء يبتكرون روبوتات قادرة على محاكاة الكائنات البحرية
- الخبراء الروس يقترحون إنشاء قاعدة قمرية باستخدام طابعات 3D

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - نائب رئيس جامعة القاهرة للطلاب الماليزيين: تمثلون الاسلام المنسى