أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - التحضيرات لمعرض -سي بيت- للتكنولوجيات الرقمية في هانوفر - economy













2017 / 1 / 26 - التحضيرات لمعرض -سي بيت- للتكنولوجيات الرقمية في هانوفر - economy




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: اخبار الطب والعلوم


Kalam Ennas - Cesar Abi Khalil - كلام الناس - تلوّث المياه - نشر قبل 13 ساعة الإكتئاب والسرطان، هل من علاقة؟ - نشر قبل 14 ساعة التحضيرات لمعرض -سي بيت- للتكنولوجيات الرقمية في هانوفر - economy - نشر قبل 18 ساعة الكواكب الخارجية....حكاية البحث عن كوكب آخر كالأرض في الفضاء - space - نشر قبل 20 ساعة التحضيرات لمعرض -سي بيت- للتكنولوجيات الرقمية في هانوفر - economy - نشر قبل 20 ساعة -سوبر ماريو الصغير - يفوز في معركته أمام العملاق غوغل ويفتح الطريق أمام أوروبا - نشر قبل 21 ساعة االسويد: القبض على ثلاثة مشتبه بهم باغتضاب فتاة على المباشر في فايسبوك - 00:22-2017 / 1 / 26 لحظة اصطدام قطار سريع بشاحنة في ولاية يوتا الأمريكية - 19:21-2017 / 1 / 25 تفاعلكم : وفاة محارب السرطان حمزة اسكندر والمستشفى تفتح تحقيقا - 18:21-2017 / 1 / 25 تفاعلكم : المعلمون والمدارس أكثر ما يشغل السعوديين على غوغل - 18:21-2017 / 1 / 25 وجبات شهية وصحية لرواد الفضاء - 11:20-2017 / 1 / 25 تقنية جديدة لاكتشاف الإصابة بمرض سرطان الثدي - 09:21-2017 / 1 / 25 -الإيلاستوغرافي- للكشف عن سرطان الثدي مبكراً - 01:24-2017 / 1 / 25 أخبار عربية: الفضاء مشروعنا... المنصة الأولى لنقل تجارب علماء الفضاء الى طلاب الامارات - 19:21-2017 / 1 / 24 الدول العربية.. الثورة الصناعية الرابعة بعيون قادة المستقبل - 14:21-2017 / 1 / 24 صباح العربية: كيف تختار المياه المعدنية الأنسب لك؟ - 11:21-2017 / 1 / 24 وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في نشر الموضة.. مشروع SW one نموذجا - 10:21-2017 / 1 / 24 6 مهن أكثر عرضة لسرطان الجلد - 09:22-2017 / 1 / 24 كل يوم: ألعاب مصرية 100% في الملتقى التكنولوجي الخامس لمطوري الألعاب الإلكترونية - 00:20-2017 / 1 / 24 طهي الخبز والبطاطس بدرجة حرارة عالية قد يسبب السرطان - 21:21-2017 / 1 / 23 شركة إسرائيلية تقول إنها ابتكرت تكنولوجيا تسهم في مكافحة أزمة الغذاء - 19:22-2017 / 1 / 23 أخبار التكنولوجيا | خطأ واحد قد يفضح جميع أسرارك المخزنة في -واتس آب- - 19:22-2017 / 1 / 23 تفاعلكم : قصة بحث يتيمة مصرية عن أهلها على فيسبوك - 18:20-2017 / 1 / 23 شاهد أحدث تكنولوجيا مكافحة الحرائق في دبي - 16:20-2017 / 1 / 23 سامسونغ تكشف عن مشكلات مدخراتها - 12:22-2017 / 1 / 23 شيء تك | اسباب انفجار بطارية سامسونغ نوت 7 Galaxy Note 7 - 10:21-2017 / 1 / 23 بالفيديو.. حظك اليوم : برج السرطان: عندك ميعاد رومانسى - 09:21-2017 / 1 / 23 دراسة: 87% من السعوديين يستخدمون الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والجوال - 17:21-2017 / 1 / 22 كل يوم: تلاوة رائعة لما تيسر من سورة -الأنبياء- من القاريء الشيخ محمد محمود الطبلاوي - 01:21-2017 / 1 / 22 7 فوائد للرمان.. يساعد على طلق الولادة لإحتوائه على الإستروجين الطبيعى - 19:21-2017 / 1 / 21 جابر نصار: أدير صفحتي بنفسي على «فيسبوك وتويتر».. وكشفت وقائع فساد - 13:22-2017 / 1 / 21 خطة لمواجهة التلوث في باريس - 01:21-2017 / 1 / 21 هاتف ذكي من دفعة محدودة يعرض في موسكو - 21:21-2017 / 1 / 20 حكاية ترمب مع تويتر - 20:21-2017 / 1 / 20 اتهامات لفيسبوك وغوغل بالمتاجرة في المستخدمين - 21:22-2017 / 1 / 19 موسكو: حظر مواد آرتي بـ -فيسبوك- غير مقبول - 18:21-2017 / 1 / 19 نشكر نزار النهري وكل من يتفاعل معنا على الفيسبوك - 14:21-2017 / 1 / 19 المكتب العربى للبيئة: 8 مليار شخص سيعانون من نقص المياه بسبب تغيرات المناخ - 14:21-2017 / 1 / 19 صيدلى: لا بديل عن طلب الدواء بالاسم العلمى لحل أزمة نقص الأدوية - 13:24-2017 / 1 / 19 هذا الصباح- أحمد القاسم سعودي يهوى تصوير الطيور بالطبيعة - 10:21-2017 / 1 / 19


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- بين الادب والسياسة والسلوك المجتمعي / صافي الياسري
- من تضاريس الروح / سامي العامري
- عويل المدافع / روني علي
- الأرثوذكس وسلطان الكنيسة والكهنة والخرافة / عايد عواد
- ذكرى الحكيم: كأنها تسعون عاماً / عطا مناع
- رحلة الفيلسوف من تحرير الحقيقة الى تحقيق الحرية / زهير الخويلدي
- وفاة الاستاذ فوزي القاسم العبيدي نقيب الصحفيين في الموصل / ابراهيم خليل العلاف
- اول الخطو / شعوب محمود علي
- هناك، حيث ولدتُ تباعاً !... / يعقوب زامل الربيعي
- الحلقة الحادية عشر والثانية عشر من رواية (إنه أخى ) / مصطفى راشد

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- مجزرة ضد مقاتلي جبهة التحرر الشعبي الثوري التركي في درسيم
- سقوط 8 جنود ومقاتل من جيش الشعب الجديد في مواجهة شمال كوتابا ...
- عريقات لـCNN: منظمة التحرير ستلغي اعترافها بإسرائيل إذا نقلت ...
- هل يفعلها ترامب ويرفع العقوبات عن روسيا؟
- العلماء اكتشفوا سبب اختفاء الغابات في الصحارى الحالية
- -سايكلر-.. مركبة فضائية مستقبلية قد تنقل البشر إلى القمر خلا ...
- أكراد سوريا يوضحون للافروف موقفهم من بقاء الأسد في السلطة
- نتنياهو يخضع للمرة الثالثة للتحقيق في قضايا فساد
- موسكو: نأمل في تعاون طويل الأمد مع تركيا وإيران بشأن سوريا
- مارك زوكربيرغ: لن أترشح لرئاسة الولايات المتحدة

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - التحضيرات لمعرض -سي بيت- للتكنولوجيات الرقمية في هانوفر - economy