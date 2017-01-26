أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - مطالبات بتكريم فناني #السعودية













2017 / 1 / 26 - مطالبات بتكريم فناني #السعودية




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: اخبار الأدب والفن


«أحمد عيد» يوضح معايير وعوامل نجاح الفيلم السنيمائي - نشر قبل 54 دقيقة قالوا: عن حظر دخول المسلمين.. ومحاربة التطرف بالثقافة - نشر قبل 3 ساعة هذا الصباح- توزر التونسية تحتفي بدفء صحرائها.. بالفن والثقافة - نشر قبل 4 ساعة مطالبات بتكريم فناني #السعودية - نشر قبل 21 ساعة -زراعة البرلمان-: بدأنا الابداع بزراعة القمح مرتين فى العام - نشر قبل 22 ساعة كمال يلدو: عن أحوال ومستقبل الثقافة السريانية في العراق (الجديد) مع الكاتبة والناشطة فالنتينا هيدو - نشر قبل 22 ساعة وزيرا الثقافة والأوقاف يتفقدان معرض الكتاب - نشر قبل 23 ساعة مثقفون وفنانون فى جنازة الشاعر الراحل سيد حجاب - نشر قبل 23 ساعة وزير الثقافة: إيرادات معرض الكتاب ستزيذ هذا العام - نشر قبل 23 ساعة «النمنم وموسى والعدل والنبوي» في جنازة الشاعر سيد حجاب - نشر قبل 23 ساعة خالد النبوى يشارك فى جنازة الشاعر الكبير سيد حجاب - نشر قبل 24 ساعة عمرو موسى يشارك فى تشييع جثمان الشاعر سيد حجاب - نشر قبل 24 ساعة وزير الثقافة ناعيا سيد حجاب: -فقدنا شاعر كبير.. ومصرى عظيم- - نشر قبل 24 ساعة انهيار وبكاء في جنازة الشاعر سيد حجاب: «فين المثقفين» - 12:21-2017 / 1 / 26 سوريون يشاركون بمعرض -صرخة لون- للفن التشكيلي في اسطنبول - 12:21-2017 / 1 / 26 وفاة الممثلة الأمريكية ماري تيلر مور - 07:21-2017 / 1 / 26 المرابون والرأسمالية من العهد القديم وحتى الإصلاح. البروفسور كاتاسونوف يكشف الرواية المسكوت عنها - 22:20-2017 / 1 / 25 كل يوم - أسرة برنامج كل يوم تنعي الشاعر الكبير سيد حجاب - 21:21-2017 / 1 / 25 هذا الصباح-مدارس تعليم الموسيقى بنيبال - 10:21-2017 / 1 / 25 افتتاح مهرجان السودان للسينما المستقلة - 02:23-2017 / 1 / 25 كل يوم - إنفعال فنانة تشكيلية من ذوي الصم والبكم .. واعتذار عمرو اديب لها - 02:22-2017 / 1 / 25 أفلام مرشحة لجائزة أوسكار - 00:20-2017 / 1 / 25 رواد الأعمال--موضوع دوت كوم-.. أكبر محتوى تشاركي باللغة العربية - 19:21-2017 / 1 / 24 إعلان الأفلام المرشحة لنيل الأوسكار في شباط المقبل - 18:21-2017 / 1 / 24 فرنسا: بولانسكي يتخلى عن رئاسة جوائز -سيزار- السينمائية - 15:22-2017 / 1 / 24 هذا الصباح-معرض للثقافة والتاريخ الصيني في عمّان - 11:21-2017 / 1 / 24 كل يوم - سهرة غنائية رائعة مع الفنانة ريهام عبد الحكيم - 03:20-2017 / 1 / 24 بعد تصريحات شيرين.. الجمهور: كله إلا عمرو دياب.. والفنانة تعتذر - 19:21-2017 / 1 / 23 بدء التمثيل في سن الـ 36.. معلومات قد لا تعرفها عن خالد صالح في ذكرى ميلاده - 17:21-2017 / 1 / 23 أهالي #عسير يحتفون بفنانيهم في شارع الفن بـ #المجاردة - 17:21-2017 / 1 / 23 موسيقى الـ-الكترو- في عرض أزياء ديور الرجالي - 12:22-2017 / 1 / 23 تي 2 يعرض في نسخة جديدة ي دور السينما - 07:20-2017 / 1 / 23 جاردات فيلم -القرد بيتكلم- يعتدون على صحفى فى العرض الخاص - 03:20-2017 / 1 / 23 ميرهان حسين وميس حمدان ونجوم ستار اكاديمي فى عرض فيلم -القرد بيتكلم- - 03:20-2017 / 1 / 23 إزدحام الجمهور على فيلم -القرد بيتكلم- أثناء عرضه الأول - 03:20-2017 / 1 / 23 أبطال فيلم -القرد بيتكلم- يحتفلون بعرضه الخاص - 01:21-2017 / 1 / 23 فن الحياة... متحف شعوب الشرق نظرة على حلب بعدسة فنان سوري - 19:21-2017 / 1 / 22 بالفيديو.. منى الشاذلى تشارك أطفال مدارس التعليم المجتمعى بالأقصر الرسم والغناء - 13:21-2017 / 1 / 22 هذا الصباح-موسيقى القصور الملكية بأنامل كينيين فقراء - 13:21-2017 / 1 / 22 ندوة اليوم السابع.. ملتقى الأدباء والمثقفين بالقدس - 13:21-2017 / 1 / 22


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- بين الادب والسياسة والسلوك المجتمعي / صافي الياسري
- من تضاريس الروح / سامي العامري
- عويل المدافع / روني علي
- الأرثوذكس وسلطان الكنيسة والكهنة والخرافة / عايد عواد
- ذكرى الحكيم: كأنها تسعون عاماً / عطا مناع
- رحلة الفيلسوف من تحرير الحقيقة الى تحقيق الحرية / زهير الخويلدي
- وفاة الاستاذ فوزي القاسم العبيدي نقيب الصحفيين في الموصل / ابراهيم خليل العلاف
- اول الخطو / شعوب محمود علي
- هناك، حيث ولدتُ تباعاً !... / يعقوب زامل الربيعي
- الحلقة الحادية عشر والثانية عشر من رواية (إنه أخى ) / مصطفى راشد

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- مجزرة ضد مقاتلي جبهة التحرر الشعبي الثوري التركي في درسيم
- سقوط 8 جنود ومقاتل من جيش الشعب الجديد في مواجهة شمال كوتابا ...
- عريقات لـCNN: منظمة التحرير ستلغي اعترافها بإسرائيل إذا نقلت ...
- هل يفعلها ترامب ويرفع العقوبات عن روسيا؟
- العلماء اكتشفوا سبب اختفاء الغابات في الصحارى الحالية
- -سايكلر-.. مركبة فضائية مستقبلية قد تنقل البشر إلى القمر خلا ...
- أكراد سوريا يوضحون للافروف موقفهم من بقاء الأسد في السلطة
- نتنياهو يخضع للمرة الثالثة للتحقيق في قضايا فساد
- موسكو: نأمل في تعاون طويل الأمد مع تركيا وإيران بشأن سوريا
- مارك زوكربيرغ: لن أترشح لرئاسة الولايات المتحدة

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - مطالبات بتكريم فناني #السعودية