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|الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - كل يوم - إنفعال فنانة تشكيلية من ذوي الصم والبكم .. واعتذار عمرو اديب لها
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2017 / 1 / 25 - كل يوم - إنفعال فنانة تشكيلية من ذوي الصم والبكم .. واعتذار عمرو اديب لها
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|الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - كل يوم - إنفعال فنانة تشكيلية من ذوي الصم والبكم .. واعتذار عمرو اديب لها