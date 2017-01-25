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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - رئيس نقابة مترجمي الصم والبكم لـ كل يوم: الناس دية محتاجة لحاجات كتير أهمها التعليم ومترجمي إشارة













2017 / 1 / 25 - رئيس نقابة مترجمي الصم والبكم لـ كل يوم: الناس دية محتاجة لحاجات كتير أهمها التعليم ومترجمي إشارة




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - رئيس نقابة مترجمي الصم والبكم لـ كل يوم: الناس دية محتاجة لحاجات كتير أهمها التعليم ومترجمي إشارة