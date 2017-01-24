أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - أخبار عربية: الأمم المتحدة قلقة بشأن 750 ألف مدني غربي الموصل













2017 / 1 / 24 - أخبار عربية: الأمم المتحدة قلقة بشأن 750 ألف مدني غربي الموصل




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء حقوق الإنسان


صحة جدة تدشن مكتب الخدمات المساندة لذوي الاحتياجات الخاصة - نشر قبل 1 ساعة ترامب يبدأ بتوقيع مراسيم تقيد استقبال اللاجئين والمهاجرين - نشر قبل 3 ساعة الصحراء الغربية... لاجئون نسيهم العالم - نشر قبل 3 ساعة السلطات الألمانية ترحل دفعة ثانية من اللاجئين الأفغان - نشر قبل 13 ساعة زفاف جماعي للاجئين سوريين - نشر قبل 17 ساعة أخبار عربية: الأمم المتحدة قلقة بشأن 750 ألف مدني غربي الموصل - 19:21-2017 / 1 / 24 مفوضية اللاجئين تنتج فيديوهات بتقنية الواقع الافتراضي - 17:21-2017 / 1 / 24 أردنية مرشحة لجائزة هيئة الأمم المتحدة للشباب المبدع - 17:21-2017 / 1 / 24 الأمم المتحدة: مخاطر تواجه المدنيين غربي الموصل - 17:21-2017 / 1 / 24 مساعدة اللاجئين الإيطاليين في الطقس المتجمد - 17:21-2017 / 1 / 24 عائق السكن يواجه اللاجئين في السويد- مهجركوم - 12:20-2017 / 1 / 24 تراجع أعداد طالبي اللجوء إلى الثلثين في عام 2016- مهجركوم - 12:20-2017 / 1 / 24 اعتقالات عشوائية في الطارمية شمال بغداد - 00:21-2017 / 1 / 24 أخبار عربية: أخبار الآن ترصد مقر داعش للتعذيب بحيّ المثنى شرقي الموصل - 19:22-2017 / 1 / 23 وزيرة الهجرة تؤكد أهمية مؤتمر -الأهرام- للمشروعات الصغيرة في الحد من الهجرة غير الشرعية - 14:22-2017 / 1 / 23 قتلى وجرحى بانفجار في مخيم الركبان للاجئين السوريين - 01:22-2017 / 1 / 22 انعقاد مؤتمر وطن في اسطنبول الذي يركز على خدمة المجتمع المدني - 14:20-2017 / 1 / 21 جابر نصار: نجحنا في تأسيس وحدة لمناهضة «التحرش» وشهدت لها «الأمم المتحدة» - 13:22-2017 / 1 / 21 هذا الصباح- سبل التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة - 12:22-2017 / 1 / 21 ارتفاع عدد النازحين والمهجرين في ليبيا - 11:21-2017 / 1 / 21 حكومة أفريقيا الوسطى تبحث عن حلول للاجئين في مطار العاصمة - 23:21-2017 / 1 / 20 اعتقال 95 شخصاً على إثر تظاهرة مناهضة لتنصيب ترمب - 23:21-2017 / 1 / 20 مواجهات واعتقالات في تظاهرات مناهضة لترامب في واشنطن - 23:20-2017 / 1 / 20 مدارس لبنان توصد أبوابها في وجه اللاجئين السوريين؟ - 22:20-2017 / 1 / 20 طارق الهاشمي: إعدام صدام جريمة قتل! - 21:21-2017 / 1 / 20 بودابست: مهرجان زيغت يسلط الضوء على أزمة اللاجئين - 21:21-2017 / 1 / 20 الرياضيون اللاجئون يشاركون في أولمبياد ريو دي جانيرو - 20:20-2017 / 1 / 20 دي ميستورا سيرأس وفد الأمم المتحدة إلى أستانا وواشنطن تبحث المشاركة - 14:20-2017 / 1 / 20 كمال يلدو: البحث في متى تنتهي رحلة عذاب اللاجئين العراقيين ؟ مع المهندس حيدر يعقوب يوسف - 14:19-2017 / 1 / 20 السعودية تستعيد أحد مواطنيها من غوانتانامو - 06:20-2017 / 1 / 20 #معركة_الموصل .. أزمة النازحين في مخيم الخازر - 23:22-2017 / 1 / 19 كينيا - مخيم كاكوما: التعليم لمساعدة اللاجئين - 19:28-2017 / 1 / 19 منسق الأمم المتحدة في اليمن: 10 آلاف قتيل و 40 ألف جريح نتيجة الحرب حتى الآن، و لا محاسبة - 18:22-2017 / 1 / 19 وكيل وزارة الإعلام اليمنية: الحوثيون جلبوا إيران، و ارتكبوا جرائم حرب موثقة، و سنقاضيهم دوليًّا - 18:22-2017 / 1 / 19 النمسا تشدد المراقبة على حدودها مع سلوفاكيا لمنع دخول اللاجئين والمهاجرين - 18:21-2017 / 1 / 19 «10 دول» ترحّب بالمهاجرين حول العالم ودولتان عربيتان ضمن القائمة - 16:21-2017 / 1 / 19 محكمة كورية جنوبية ترفض إصدار أمر باعتقال رئيس سامسونج - 11:23-2017 / 1 / 19 من هي حاكمة ولاية ساوث كارولاينا التي رشحها ترامب لمنصب مندوبة الامم المتحدة؟ - 21:21-2017 / 1 / 18 تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش: قوات التحالف استخدمت أسلحةً محرمةً في اليمن - 19:22-2017 / 1 / 18 تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش: الحوثيون استخدموا ألغاماً محرَّمة في اليمن - 19:22-2017 / 1 / 18


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- بلا ايحاء / احمد ابو ماجن
- رَدّاً علَى قصيدة عباس چيچان / حميد الواسطي
- عزيزي المتعلم / مولاي عبد الحكيم الزاوي
- مشاعر خارجة عن القانون والتّغيير / عبدالله دعيس
- إنثيالات بين يدي أنثى/ 14 / مصطفى حسين السنجاري
- الحياة في طبعتها الاخيرة / سعد جاسم
- الهويّة الكرديّة والشمال السوري / صلاح الدين مسلم
- حركة 20 فبراير للنضال ضد الاستبداد، والفساد، وليست لتحقيق ال ... / محمد الحنفي
- تخلف مصر وتقدم أوروبا..الجذور والأسباب / سامح عسكر
- ثقافتنا العنيفة تبدا بالمسميات / ميثم مرتضى الكناني

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- وزير خارجية الكويت يزور إيران.. وظريف: جار جيد ومهم
- سكرتارية المرأة فى زيارة “الابطال”
- نشطاء -غرينبيس- يحتجون على ترامب
- ترامب يعلن الحرب على مافيات شيكاغو
- ذهبية سباق بولندا للبياتلون تذهب إلى روسيا
- النشامى يفوز على جورجيا في ختام معسكره بالإمارات
- مزدا CX-5 جديدة بسبعة مقاعد
- ترامب يوقع قرارين بشأن تأمين الحدود وبناء جدار مع المكسيك
- ترامب.. قرارات حاسمة منذ تسلمه الرئاسة
- مباشر.. الفرعون صلاح يهز النجوم السوداء بقذيفة صاروخية

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - أخبار عربية: الأمم المتحدة قلقة بشأن 750 ألف مدني غربي الموصل