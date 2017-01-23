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2017 / 1 / 23 - بالفيديو.. البابا تواضروس يدعو أسر شهداء البطرسية لتناول الإفطار فى الكنيسة




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - بالفيديو.. البابا تواضروس يدعو أسر شهداء البطرسية لتناول الإفطار فى الكنيسة