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2017 / 1 / 22 - فن الحياة... متحف شعوب الشرق نظرة على حلب بعدسة فنان سوري




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الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - فن الحياة... متحف شعوب الشرق نظرة على حلب بعدسة فنان سوري