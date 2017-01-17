أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - غرفة الأدوية: الاتفاق مع الصيدليات تضمن قبول الأدوية الموجودة بالسوق













2017 / 1 / 17 - غرفة الأدوية: الاتفاق مع الصيدليات تضمن قبول الأدوية الموجودة بالسوق




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: اخبار الطب والعلوم


كيف سيتأثر المرضى في مصر بقرار رفع اسعار الأدوية الأخير؟ برنامج نقطة حوار - نشر قبل 3 ساعة غرفة الأدوية: الاتفاق مع الصيدليات تضمن قبول الأدوية الموجودة بالسوق - نشر قبل 4 ساعة -الصحة-: إنهاء أزمة الأدوية منتهية الصلاحية بعد الاتفاق مع الشركات - نشر قبل 5 ساعة تفاعلكم : لاجيء سوري يقاضي فيسبوك بسبب سيلفي مع ميركل - نشر قبل 5 ساعة خسارة أسود الأطلس تثير السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي - نشر قبل 6 ساعة كندا: مرجع لروبوتات الفضاء - space - نشر قبل 6 ساعة أعراض سرطان الثدي باستخدام الليمون - نشر قبل 9 ساعة هذا الصباح - المبيدات الكيميائية والتلوث البيئي - نشر قبل 10 ساعة المهمة الأولى للرائد الفرنسي توما بيكسيه في الفضاء الطلق - نشر قبل 11 ساعة هذا الصباح - بحث علمي للكشف المبكر عن السرطان - نشر قبل 11 ساعة الطب يثبت أن القلب قابل للكسر - نشر قبل 13 ساعة التكنولوجيا الرقمية تدخل عالم طب الأسنان - نشر قبل 15 ساعة وفاة رائد الفضاء الأمريكي يوجين سيرنان - نشر قبل 23 ساعة تفاعلكم : ترمب على تويتر لا يتابع سوى حسابات ترفيهية - 17:21-2017 / 1 / 16 تواصل الجهود الهادفة إلى تسوية الأوضاع بوادي بردى واسـتئناف ضخ المياه للعاصمة - 15:23-2017 / 1 / 16 عندما تتوه في صحراء دبي أو بحرها، إليك الحل! - 14:21-2017 / 1 / 16 هذا الصباح-مستحضرات التجميل - 12:21-2017 / 1 / 16 BBCHI Episode 14 هل الانترنت حيصير أسرع بـ 50 مرة؟ - 11:21-2017 / 1 / 16 مشاكل أسرية وإجتماعية سببها الهواتف الذكية - 10:21-2017 / 1 / 16 فايسبوك يحين معطياته في ألمانيا ضد الأخبار الزائفة - 08:20-2017 / 1 / 16 الوفيات بسبب السرطان تنخفض - 01:25-2017 / 1 / 16 -مشروع الصحافة- يوسع إمبراطورية فيسبوك - 00:25-2017 / 1 / 16 الإنترنت للجميع.. كيف؟ - 22:21-2017 / 1 / 15 برعاية مجدي يعقوب ، منح للباحثين الأفارقة لاستكمال دراسات علاج روماتيزم القلب بالجامعات العالمية - 22:20-2017 / 1 / 15 الحياة الطبيعية تعود إلى شرق الموصل - 16:20-2017 / 1 / 15 «البحوث الفلكية»: تلسكوب «القطامية» اكتشف «نجوم» لم تعرف من قبل - 15:21-2017 / 1 / 15 «تويتر» قد يحذف حساب ترامب..والمتحدث باسم تويتر: سيتم إغلاق حساب أي مخالف - 14:20-2017 / 1 / 15 هذا الصباح- التدخين يكلف العالم أكثر من تريليون دولار - 12:21-2017 / 1 / 15 معاناة فريق على خطى العرب في الصحراء! - 11:21-2017 / 1 / 15 الاشتباه في تورط نجل مدير شركة سامسونغ في قضية فساد - 11:21-2017 / 1 / 15 اليابان تفشل في إطلاق أصغر صاروخ حامل إلى الفضاء - 10:21-2017 / 1 / 15 7 فوائد .. القرنبيط يقى من السرطان - 21:21-2017 / 1 / 14 نفوق جماعى للعجول بحظائر السويس .. والطب البيطرى تفحصها - 20:21-2017 / 1 / 14 غوغل ومعركة الحق في النسيان - 20:21-2017 / 1 / 14 300 حلقة من أفضل التكنولوجيا والابتكارات - 4TECH - 19:21-2017 / 1 / 14 إقبال من المصريين على العلاج بالأعشاب مع ارتفاع أسعار الأدوية وندرة بعضها - 18:21-2017 / 1 / 14 زيادات جديدة في أسعار الأدوية - 15:20-2017 / 1 / 14 تعرف على رأي الشارع في زيادة أسعار الأدوية - 13:20-2017 / 1 / 14 مهمة لرائدين من فرنسا والولايات المتحـدة خارج محطة الفضاء الدولية تستغرق أكثر من 6 ساعات - 21:20-2017 / 1 / 13 الفرنسي توما بيسكيه يخطو اولى خطواته في الفضاء - 21:20-2017 / 1 / 13


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- 3000 داعشي ينوون العودة الى تونس / علجية عيش
- الثقافة وتاريخية الفعل / بلال المزوغي
- جنون العظمة آفة العصر / صلاح شعير
- وطن لا أرض.... / سماهر قسيس
- عودة / خوناف أيوب
- التحليل الحجاجي للخطاب القصصي القصير / محمد يوب
- مغنيات منفذ طربيل الحدودي / نعيم عبد مهلهل
- كيف نُصلح التعليم؟ / عبد الرحمان النوضة
- جدة مركز الإرهاب والنهب والإفقار / إبراهيم الحسيني
- ماركس ووايتهيد والميتافيزيقيا والديالكتيك (8) / طلال الربيعي

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- انتخاب الإيطالي أنطونيو تاجاني رئيسا للبرلمان الأوروبي
- كأس الأمم الأفريقية 2017: تعادل مصر ومالي سلبيا في أولى مبار ...
- جولة أولى بلا انتصار للعرب... مصر تتعادل مع مالي سلبيا
- RT ترصد معاناة النازحين اليمنيين في تعز
- الجيش السوري يقتحم بلدة عين الفيجة
- سوريا تكتسح كندا في بطولة العالم العسكرية
- بالفيديو.. شاب يصفع مانويل فالس المرشح للانتخابات الرئاسية ...
- فيديو: لافروف يكشف عن نقطة أساسية تميز محادثات أستانا
- 2500 دولار للتظاهر ضد ترامب.. -واشنطن بوست- تكشف عن حملة احت ...
- الحكومة المصرية: البرلمان سيقرر مصير اتفاقية تيران وصنافير

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - غرفة الأدوية: الاتفاق مع الصيدليات تضمن قبول الأدوية الموجودة بالسوق