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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - 8 آلاف من -البدون- في الكويت يحصلون على جوازات سفر عربية وافريقية
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2017 / 1 / 8 - 8 آلاف من -البدون- في الكويت يحصلون على جوازات سفر عربية وافريقية
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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - 8 آلاف من -البدون- في الكويت يحصلون على جوازات سفر عربية وافريقية