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2017 / 1 / 8 - فرنسا تعطي الموظفين الحق في عدم الرد على اتصالات العمل




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - فرنسا تعطي الموظفين الحق في عدم الرد على اتصالات العمل