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2017 / 1 / 8 - أخبار عربية | شتاء قاس يضرب مخيمات النازحين السوريين




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - أخبار عربية | شتاء قاس يضرب مخيمات النازحين السوريين