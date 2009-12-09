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2017 / 1 / 8 - مصر تفوز على البحرين 56/89 وتصعد لنهائى البطولة العربية للسلة




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الصفحة الرئيسية - اخبار الرياضة - يوتيوب التمدن - مصر تفوز على البحرين 56/89 وتصعد لنهائى البطولة العربية للسلة