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2017 / 1 / 8 - سعيد الصباغ: لابد من مناقشة مشروع قانون التأمينات في المجتمع المدني لأنه يخاطب كل فئات المجتمع




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - سعيد الصباغ: لابد من مناقشة مشروع قانون التأمينات في المجتمع المدني لأنه يخاطب كل فئات المجتمع