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2017 / 1 / 7 - كل يوم: افتتاح الرئيس جمال عبد الناصر الكاتدرائية المرقسية عام 1968




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء اليسار - يوتيوب التمدن - كل يوم: افتتاح الرئيس جمال عبد الناصر الكاتدرائية المرقسية عام 1968