التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء اليسار - يوتيوب التمدن - كل يوم: افتتاح الرئيس جمال عبد الناصر الكاتدرائية المرقسية عام 1968
|
|
2017 / 1 / 7 - كل يوم: افتتاح الرئيس جمال عبد الناصر الكاتدرائية المرقسية عام 1968
افلام من نفس المحور: وكالة أنباء اليسار
ادعم يوتيوب
التمدن من خلال
إيجاد الأفلام
الجيدة وإرسالها
الينا
|
المزيد.....
- عندما يفرك الشعر أنف الموت ! / هادي الحسيني
- الدخول الى قلب المدينة ح7 / عباس علي العلي
- الولايات المتحدة الأمريكية والقضية الأرمنية 1915 -1923 / عطا درغام
- القاموس القرآنى : فى : ( الحُب ) بين البشر : / أحمد صبحى منصور
- عبئ المراضة فى مصر / محمد حسن خليل
- الجرائم بحق مسلميّ بورما تُسقط قناع مدعي حماية الدين والإنسا ... / احمد الملا
- مشكلات تبحث عن حلول / جاك ساموئيل
- 24 الحضارة العالمية وفلسفة إخوان الصفا / ضياء الشكرجي
- الدخول الى قلب المدينة ح6 / عباس علي العلي
- نار وعسل يا ونس / عبدالكريم هداد
المزيد.....
- قذائف المسلحين تجبر النواب الفرنسيين المكوث في حلب
- ولي ولي العهد السعودي يضع استراتيجية لمواجهة رجال الدين بشأن ...
- صحفيون غربيون يستهزئون بتقرير الاستخبارات الأمريكية حول روسي ...
- نابولي يهزم سامبدوريا في الوقت القاتل
- البرادعي يعود من جديد
- الشرطة التركية تحدد هوية وجنسية منفذ الهجوم على ملهى إسطنبول ...
- السنة والشيعة والأسد وداعش.. 10 صراعات ستستمر في 2017
- الاستحمام بماء بارد عقوبة طفل مصري يتيم (فيديو)
- أحمد بيان// النهج الديمقراطي: التطبيع مع القوى الظلامية...-س ...
- سليمان الباشا صفحة مميزة طويت من ذاكرة الفن اللبناني
المزيد.....
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء اليسار - يوتيوب التمدن - كل يوم: افتتاح الرئيس جمال عبد الناصر الكاتدرائية المرقسية عام 1968