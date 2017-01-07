أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - كل يوم: كلمة الرئيس السيسى خلال قداس عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية المرقسية













2017 / 1 / 7 - كل يوم: كلمة الرئيس السيسى خلال قداس عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية المرقسية




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء العلمانية


كل يوم: بيان عاجل من جماعة الإخوان فى مصر - نشر قبل 1 ساعة كل يوم: الرئيس السيسى يحضر قداس عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية المرقسية - نشر قبل 2 ساعة عمرو اديب: الرئيس السيسى هو أكثر من جبر خواطر المسيحيين - نشر قبل 2 ساعة كل يوم: زيارة الرئيس لقداس عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية المرقسية بداية لتجديد الخطاب الدينى - نشر قبل 2 ساعة كل يوم: رسالة الإسلام تمنع التطرف وتأمرنا باحترام الأديان السماوية - نشر قبل 2 ساعة كل يوم: كلمة الرئيس السيسى خلال قداس عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية المرقسية - نشر قبل 2 ساعة الأقباط يحتفلون بعيد الميلاد وسط اجراءات أمنية مشددة - نشر قبل 5 ساعة بالفيديو.. البابا تواضروس يوزع الحلوى على شعب الكنيسة احتفالا بعيد الميلاد - نشر قبل 6 ساعة بالفيديو.. البابا تواضروس يلتقط صورًا مع مرنمى الكنيسة - نشر قبل 6 ساعة بالفيديو..إيهاب رمزى: -السيسى داخل الكنيسة- أقوى مشهد فى تاريخ الأقباط - نشر قبل 6 ساعة «فودة» يهنئ الأنبا «أبولو» والأقباط بعيد الميلاد المجيد في شرم الشيخ - نشر قبل 6 ساعة أقباط مصر يحتفلون بعيد الميلاد وسط إجراءات أمنية مشددة - نشر قبل 7 ساعة رئيس مجلس النواب يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد - نشر قبل 9 ساعة مدير أمن شما ل سيناء يقدم التهاني للأقباط بعيد «الميلاد المجيد» - نشر قبل 9 ساعة احتفالات الكنيسة الأرثودكسية بعشية عيد الميلاد - نشر قبل 13 ساعة الكنائس الشرقية تبدأ احتفالات أعياد الميلاد - نشر قبل 15 ساعة مسيحيو المشرق يحتفلون بعيد الميلاد - نشر قبل 15 ساعة السيسى يصافح الأقباط فى الكاتدرائية.. ويردون عليه بالورود وأعلام مصر - نشر قبل 19 ساعة بالزغاريد.. البابا تواضروس يصل الكاتدرائية لبدء قداس العيد - نشر قبل 19 ساعة الأقباط يحتفلون بعيد الميلاد حتى مطلع الفجر ويتوجهون للرئيس بالعرفان - نشر قبل 19 ساعة أبو هشيمة والزند وهانى رمزى والعصار وفخرى فى احتفال الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد - نشر قبل 20 ساعة السيسى: ترميم الكنائس المضارة بشكل جيد ولم يتبق سوى اثنين بالمنيا والعريش - نشر قبل 20 ساعة المسلمون يهنئون الأنبا بسنتى أسقف حلوان و المعصرة بعيد الميلاد بكنيسة العذراء - نشر قبل 22 ساعة عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب يهنئ الأقباط و المصريين بعيد الميلاد - نشر قبل 23 ساعة عبد الرحيم المنار اسليمي: حركة غولن -ليست بريئة- وبإمكانها اختراق المجتمعات الإسلامية - 22:21-2017 / 1 / 6 باحث مغربي في قضايا الفكر الإسلامي: تركيا تبتز العديد من الدول العربية والإسلامية - 22:21-2017 / 1 / 6 توافد الوزراء على الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد - 22:20-2017 / 1 / 6 رسالة بمناسبة العيد.. -الإنجيلية-: السيسى وعد بترميم الكنائس فأوفى - 22:20-2017 / 1 / 6 المسيحيون الشرقيون.. أماني السلام - 22:20-2017 / 1 / 6 المسيحيون الشرقيون يحتفلون بعيد الغطاس - 19:21-2017 / 1 / 6 غضب في الاسكندرية عقب قتل قبطي على يد سلفي - 17:21-2017 / 1 / 6 نائب رئيس الطائفة الإنجيلية: نصلى من أجل السيسى ليعبر بنا إلى السلام - 16:21-2017 / 1 / 6 السيسي يوفد أمين الرئاسة لتهنئتة الطائفة -الإنجيلية- بعيد الميلاد - 16:21-2017 / 1 / 6 كشف الستار عن مصادر تمويل السلفيين في مصر - 14:20-2017 / 1 / 6 نيجيريا: إنقاذ فتاة اختطفتها جماعة بوكو حرام في 2014 - 13:20-2017 / 1 / 6 استعدادات الكنيسة الإنجيلية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد فى قصر الدوبارة - 12:21-2017 / 1 / 6 آدم وعلاء... يهودي وعربي يطلقان معملاً للبوظة... فهل يكون الاقتصاد مفتاح السلام؟ - 20:20-2017 / 1 / 5 ميليشيا الحشد الشعبي الشيعية ترتكب انتهاكات بحق العرب السنّة في العراق - 17:20-2017 / 1 / 5 على عبد العال: قانون الكنائس لا يلبى طموحات الأقباط ولكنه بداية جديدة - 16:21-2017 / 1 / 5 رئيس الإنجيلية: الدولة ساعدتنا فى ترميم الكنائس ولم نتلق دولارًا من الخارج - 16:21-2017 / 1 / 5


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- عندما يفرك الشعر أنف الموت ! / هادي الحسيني
- الدخول الى قلب المدينة ح7 / عباس علي العلي
- الولايات المتحدة الأمريكية والقضية الأرمنية 1915 -1923 / عطا درغام
- القاموس القرآنى : فى : ( الحُب ) بين البشر : / أحمد صبحى منصور
- عبئ المراضة فى مصر / محمد حسن خليل
- الجرائم بحق مسلميّ بورما تُسقط قناع مدعي حماية الدين والإنسا ... / احمد الملا
- مشكلات تبحث عن حلول / جاك ساموئيل
- 24 الحضارة العالمية وفلسفة إخوان الصفا / ضياء الشكرجي
- الدخول الى قلب المدينة ح6 / عباس علي العلي
- نار وعسل يا ونس / عبدالكريم هداد

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- قذائف المسلحين تجبر النواب الفرنسيين المكوث في حلب
- ولي ولي العهد السعودي يضع استراتيجية لمواجهة رجال الدين بشأن ...
- صحفيون غربيون يستهزئون بتقرير الاستخبارات الأمريكية حول روسي ...
- نابولي يهزم سامبدوريا في الوقت القاتل
- البرادعي يعود من جديد
- الشرطة التركية تحدد هوية وجنسية منفذ الهجوم على ملهى إسطنبول ...
- السنة والشيعة والأسد وداعش.. 10 صراعات ستستمر في 2017
- الاستحمام بماء بارد عقوبة طفل مصري يتيم (فيديو)
- أحمد بيان// النهج الديمقراطي: التطبيع مع القوى الظلامية...-س ...
- سليمان الباشا صفحة مميزة طويت من ذاكرة الفن اللبناني

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - كل يوم: كلمة الرئيس السيسى خلال قداس عيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية المرقسية