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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - إضراب أساتذة بجامعة صنعاء
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2017 / 1 / 7 - إضراب أساتذة بجامعة صنعاء
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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - إضراب أساتذة بجامعة صنعاء