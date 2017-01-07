أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - إضراب أساتذة بجامعة صنعاء













2017 / 1 / 7 - إضراب أساتذة بجامعة صنعاء




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء العمال


إضراب أساتذة بجامعة صنعاء - نشر قبل 2 ساعة جامعة صنعاء.. إضراب حتى إشعار آخر - نشر قبل 3 ساعة عائلة أحد العمال المصريين بليبيا تروي تفاصيل اختطافه - 17:21-2017 / 1 / 6 ارتفاع طفيف في معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية - economy - 17:21-2017 / 1 / 6 وقفة للمحامين تنديدا بشروط القيد الجديدة: «عاشور» هد النقابة - 15:21-2017 / 1 / 5 اعتداءات بين المحامين خلال وقفة احتجاجية فى نقابتهم - 13:21-2017 / 1 / 5 حقوقي جزائري: الإضراب في الجزائر مجهول الهوية وهذه أسبابه - 22:21-2017 / 1 / 4 العاملون في جامعة صنعاء يبدأون إضرابا جزئيا عن العمل - 20:21-2017 / 1 / 4 بدء موسم حصاد«القصب» والمزارعين: «كل سنة وانتوا طيبين» - 15:21-2017 / 1 / 4 لماذا صدرت أحكام بالسجن والجلد على عمال أجانب في السعودية؟!! - 14:21-2017 / 1 / 4 ارتفاع سقف الهتافات في اعتصام النقابات المهنية اربد - 14:20-2017 / 1 / 4 كيف يمكن الحد من البطالة طويلة الأمد داخل الإتحاد الأوروبي ؟ - real economy - 13:21-2017 / 1 / 4 اراء طلاب حول اضراب المعلمين 6 2 2012 - 13:20-2017 / 1 / 4 احداث شغب على اشارة الصريح طريق اربد عمان احتجاجا على اعتقال الشياب - 11:20-2017 / 1 / 4 تراجع نسبة البطالة في ألمانيا إلى أدنى مستوى العام الماضي | الأخبار - 00:21-2017 / 1 / 4 كل يوم - شعبة الصيدليات تعقد مؤتمرا صحفيا لرفض قرار نقابة الصيادلة بإغلاق الصيدليات 6 ساعات يوميا - 22:20-2017 / 1 / 3 تراجع معدل البطالة في ألمانيا على عكس التوقعات - economy - 20:20-2017 / 1 / 3 احتجاجا على رفع الاسعار اعتصام امام مجلس النواب والمطالبة بحل المجلس - 16:21-2017 / 1 / 3 احتجاجا على قانون المطبوعات والنشر المعدل يعتصم العشرات من الصحفيين امام نقابة الصحفيين 23 8 2012 - 16:21-2017 / 1 / 3 سائقو التاكسي يعتصمون أمام مجلس النواب - 15:21-2017 / 1 / 3 بالفيديو..رئيس شعبة أصحاب الصيدليات : مجلس نقابة الصيادلة مكون من معتصمى رابعة - 14:21-2017 / 1 / 3 اتحاد عمال 20 5 2013 - 13:21-2017 / 1 / 3 6 6 2013 اعتصام ومسيرة من امام المطبوعات والنشر الى الرابع احتجاجا على قانون المطبوعات والنشر - 12:21-2017 / 1 / 3 االحركات الشعبية تعتصم امام محكمة امن الدولة احتجاجا على عدم تكفيل معتصمي الراي - 12:21-2017 / 1 / 3 البطالة طويلة الأمد كلعبة الكرة والدبابيس - 10:20-2017 / 1 / 3 البطالة طويلة الأمد كلعبة الكرة والدبابيس - 01:20-2017 / 1 / 3 كيف يمكن الحد من البطالة طويلة الأمد داخل الإتحاد الأوروبي ؟ - real economy - 19:20-2017 / 1 / 2 مظاهرات في المكسيك احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود - 18:21-2017 / 1 / 2 البطالة طويلة الأمد كلعبة الكرة والدبابيس - 18:21-2017 / 1 / 2 تفاصيل أزمة «السكر» بين المزارعين والحكومة - 16:21-2017 / 1 / 2 وزير القوى العاملة يهنئ العمال بالعام الجديد: «الخير هيبقى على إيديكم» - 12:20-2017 / 1 / 2 إضراب في جامعة صنعاء احتجاجا على عدم صرف الرواتب - 22:20-2017 / 1 / 1 وزير القوي العاملة يهنئ عمال مصر بالعام الجديد - 13:21-2017 / 1 / 1 السودان: الزراعة المنزلية مبادرة نسائية لمواجهة الغلاء - 17:20-2016 / 12 / 30


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- الدخول الى قلب المدينة ح6 / عباس علي العلي
- نار وعسل يا ونس / عبدالكريم هداد
- حشائش الريح / ناس حدهوم أحمد
- برتقالة أو تفاحة أو أنثى / ناس حدهوم أحمد
- مسدسات يخرج منها رصاص الحروف والبحور / محمود سلامة محمود الهايشة
- نصائح للتخلص من الشرود الذهني وقلة التركيز / وهبي الحسيني
- النهج الديمقراطي: التطبيع مع القوى الظلامية / أحمد بيان
- مزرعة الحاكم ليست وطنا / عدنان الصباح
- الاختلاف المنهجي بين المعارف التجريبية والمعارف الإنسانية / علي المدن
- الجهاد في سبيل -اللات- / أسعد العزوني

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- الحزب الشيوعي والحركة الشعبية لتحرير السودان يدعوان لتصعيد ا ...
- درس الهندسة وذهب إلى سوريا.. السعودية تكشف معلومات عن " ...
- ترامب يختار دان كوتس مديرا للاستخبارات الوطنية
- الدور الثالث لكأس الالتحاد الإنجليزي يشهد مفاجآت كبيرة
- جهود للتوصل إلى هدنة في وادي بردى بريف دمشق
- الاتفاق لإنهاء التمرد العسكري في ساحل العاج
- سوء الأحوال الجوية يؤجل لقاء بيسكارا مع فيورنتينا
- كاميرا RT تدخل قلعة جعبر غرب الرقة
- بالصور .. الحياة الطبيعية تعود لساحة سعد الله الجابري وسط حل ...
- منع من دخول روسيا.. ترامب يرشح كوتس للاستخبارات الوطنية

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - إضراب أساتذة بجامعة صنعاء