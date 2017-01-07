أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - بالفيديو.. البابا تواضروس يلتقط صورًا مع مرنمى الكنيسة













2017 / 1 / 7 - بالفيديو.. البابا تواضروس يلتقط صورًا مع مرنمى الكنيسة




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء العلمانية


الأقباط يحتفلون بعيد الميلاد وسط اجراءات أمنية مشددة - نشر قبل 1 ساعة بالفيديو.. البابا تواضروس يوزع الحلوى على شعب الكنيسة احتفالا بعيد الميلاد - نشر قبل 2 ساعة بالفيديو.. البابا تواضروس يلتقط صورًا مع مرنمى الكنيسة - نشر قبل 2 ساعة بالفيديو..إيهاب رمزى: -السيسى داخل الكنيسة- أقوى مشهد فى تاريخ الأقباط - نشر قبل 2 ساعة «فودة» يهنئ الأنبا «أبولو» والأقباط بعيد الميلاد المجيد في شرم الشيخ - نشر قبل 2 ساعة أقباط مصر يحتفلون بعيد الميلاد وسط إجراءات أمنية مشددة - نشر قبل 3 ساعة رئيس مجلس النواب يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد - نشر قبل 5 ساعة مدير أمن شما ل سيناء يقدم التهاني للأقباط بعيد «الميلاد المجيد» - نشر قبل 5 ساعة احتفالات الكنيسة الأرثودكسية بعشية عيد الميلاد - نشر قبل 9 ساعة الكنائس الشرقية تبدأ احتفالات أعياد الميلاد - نشر قبل 11 ساعة مسيحيو المشرق يحتفلون بعيد الميلاد - نشر قبل 11 ساعة السيسى يصافح الأقباط فى الكاتدرائية.. ويردون عليه بالورود وأعلام مصر - نشر قبل 15 ساعة بالزغاريد.. البابا تواضروس يصل الكاتدرائية لبدء قداس العيد - نشر قبل 15 ساعة الأقباط يحتفلون بعيد الميلاد حتى مطلع الفجر ويتوجهون للرئيس بالعرفان - نشر قبل 15 ساعة أبو هشيمة والزند وهانى رمزى والعصار وفخرى فى احتفال الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد - نشر قبل 16 ساعة السيسى: ترميم الكنائس المضارة بشكل جيد ولم يتبق سوى اثنين بالمنيا والعريش - نشر قبل 16 ساعة المسلمون يهنئون الأنبا بسنتى أسقف حلوان و المعصرة بعيد الميلاد بكنيسة العذراء - نشر قبل 18 ساعة عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب يهنئ الأقباط و المصريين بعيد الميلاد - نشر قبل 19 ساعة عبد الرحيم المنار اسليمي: حركة غولن -ليست بريئة- وبإمكانها اختراق المجتمعات الإسلامية - نشر قبل 21 ساعة باحث مغربي في قضايا الفكر الإسلامي: تركيا تبتز العديد من الدول العربية والإسلامية - نشر قبل 21 ساعة توافد الوزراء على الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد - نشر قبل 21 ساعة رسالة بمناسبة العيد.. -الإنجيلية-: السيسى وعد بترميم الكنائس فأوفى - نشر قبل 21 ساعة المسيحيون الشرقيون.. أماني السلام - نشر قبل 21 ساعة المسيحيون الشرقيون يحتفلون بعيد الغطاس - نشر قبل 24 ساعة غضب في الاسكندرية عقب قتل قبطي على يد سلفي - 17:21-2017 / 1 / 6 نائب رئيس الطائفة الإنجيلية: نصلى من أجل السيسى ليعبر بنا إلى السلام - 16:21-2017 / 1 / 6 السيسي يوفد أمين الرئاسة لتهنئتة الطائفة -الإنجيلية- بعيد الميلاد - 16:21-2017 / 1 / 6 كشف الستار عن مصادر تمويل السلفيين في مصر - 14:20-2017 / 1 / 6 نيجيريا: إنقاذ فتاة اختطفتها جماعة بوكو حرام في 2014 - 13:20-2017 / 1 / 6 استعدادات الكنيسة الإنجيلية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد فى قصر الدوبارة - 12:21-2017 / 1 / 6 آدم وعلاء... يهودي وعربي يطلقان معملاً للبوظة... فهل يكون الاقتصاد مفتاح السلام؟ - 20:20-2017 / 1 / 5 ميليشيا الحشد الشعبي الشيعية ترتكب انتهاكات بحق العرب السنّة في العراق - 17:20-2017 / 1 / 5 على عبد العال: قانون الكنائس لا يلبى طموحات الأقباط ولكنه بداية جديدة - 16:21-2017 / 1 / 5 رئيس الإنجيلية: الدولة ساعدتنا فى ترميم الكنائس ولم نتلق دولارًا من الخارج - 16:21-2017 / 1 / 5 رئيس مجلس النواب يصل الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد - 14:21-2017 / 1 / 5 هل يفهم سلفيو مصر السياسة؟ - 14:20-2017 / 1 / 5 رئيس الطائفة الإنجيلية: تسلمنا 9 كنائس من أصل 11 تضررت بسبب الإرهاب - 13:21-2017 / 1 / 5 محافظ القاهرة يصل مقر الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد - 12:21-2017 / 1 / 5 صور صادمة لتعذيب أفراد من الأقلية المسلمة -الروهينغا- في بورما - 11:21-2017 / 1 / 5 كل يوم كتاب: نيتشه والاسلام - 11:21-2017 / 1 / 5


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- كل القصائد أنت يا مطر / رشا السيد أحمد
- الفن الفلسطيني في متحف تل أبيب . / قاسم حسن محاجنة
- رَأيٌ في الحُبّ / وليد الأسطل
- انتحار الفراشات / روني علي
- أيها التائه، مالك... / محمد الحنفي
- معني رسائل البحر في فيلم داوود عبد السيد / طاهر رضوان
- فيلم الدرجة الثالثة لسعاد حسني والفشل الجماهيري رغم ان الخلط ... / طاهر رضوان
- صلاة نهد / سعد محمد مهدي غلام
- (( كتيبة الإعدام)) .......... الفساد الوجه الشرعى للخيانة / محمود جابر
- السيد العبد / أحمد هيهات

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- التزلج الألبي: فرنسا تحصد الذهب في فئة النساء
- أميركية تقاضي سلسلة مطاعم وتطالب بملياري دولار
- أوباما للأميركيين: علينا أن نعمل معا لتغيير الأمور نحو الأفض ...
- نبذة عن حياة ماريو سواريش، -والد الديمقراطية المعاصرة- في ال ...
- صدام حسين من وجهة نظر مسؤول المخابرات المركزية الأمريكية الذ ...
- بلا قيود مع مأمون حاج موسى المتحدث باسم حركة صقور الشام
- بريطانيا: أول استخدام للعلاج الإشعاعي للسرطان عبر جهاز متنقل ...
- معرض في لندن يوثق الحياة في مخيم -الغابة- في كاليه
- ليستر يهزم إيفرتون ويصعد للدور الرابع بكأس إنجلترا
- مقتل عسكريين وإصابة آخرين في هجمات بسيناء

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - بالفيديو.. البابا تواضروس يلتقط صورًا مع مرنمى الكنيسة