أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء اليسار - يوتيوب التمدن - فرنسا: عرس انتخابي يساري يقابله تململ شعبي













2017 / 1 / 7 - فرنسا: عرس انتخابي يساري يقابله تململ شعبي




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء اليسار


فرنسا: عرس انتخابي يساري يقابله تململ شعبي - نشر قبل 4 ساعة مصور كاسترو يتحدث عن تجربته المهنية - نشر قبل 4 ساعة وزير العدل التركي يؤكد تورط حزب العمال الكردستاني بهجوم أزمير - 18:21-2017 / 1 / 6 تركيا: هجوم إزمير من ترتيب حزب العمال الكردستاني - 18:20-2017 / 1 / 6 تركيا: تشييع جنازة أحد ضحايا هجوم إزمير...و السلطات تؤكد ضلوع حزب العمال الكردستاني في العملية - 15:20-2017 / 1 / 6 السباق إلى الإليزيه.. مرشحو اليسار الفرنسي يكشفون عن برامجهم الانتخابية - 13:21-2017 / 1 / 6 فرنسا.. بدء المعركة لاختيار مرشح اليسار إلى الإليزيه - 12:21-2017 / 1 / 6 اتهام -حزب العمال الكردستاني- بتنفيذ هجوم إزمير - 23:20-2017 / 1 / 5 الحصاد- حركة 6 أبريل من الشارع إلى السجون - 02:20-2017 / 1 / 5 حركة 6 أبريل وحدود الدور في مناخ قمعي - 02:20-2017 / 1 / 5 ما هي الرأسمالية؟ | صنع في ألمانيا - 16:22-2017 / 1 / 4 انتخابات اليسار التمهيدية: فالس وبايان يعرضان برنامجهما الانتخابي - 14:21-2017 / 1 / 4 الحصاد- أبعاد التوتر بين أربيل وحزب العمال الكردستاني - 00:21-2017 / 1 / 4 ...فرنسا: انتخابات اليسار التمهيدية ورهان -استعادة الثق - 21:21-2017 / 1 / 3 كوبا تحتفل بذكرى ثورتها لأول مرة بغياب فيدل كاسترو - 10:21-2017 / 1 / 3 مع تنامي اليمين المتطرف بأمريكا وأوروبا.. هل تكون 2016 هي نهاية العالم كما نعرفه؟- من تركيا - 23:20-2016 / 12 / 31 لقاء د.قدري جميل على قناة روسيا اليوم 30/12/2016 - 14:21-2016 / 12 / 31 الكوبيون يتصلون بالعالم الخارجي عبر الانترنت - 07:20-2016 / 12 / 30 لقاء د.قدري جميل مع صحيفة البرافدا الروسية - 02:21-2016 / 12 / 30 لقاء علاء عرفات على قناة روسيا اليوم 29/12/2016 - 23:21-2016 / 12 / 29


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- كل القصائد أنت يا مطر / رشا السيد أحمد
- الفن الفلسطيني في متحف تل أبيب . / قاسم حسن محاجنة
- رَأيٌ في الحُبّ / وليد الأسطل
- انتحار الفراشات / روني علي
- أيها التائه، مالك... / محمد الحنفي
- معني رسائل البحر في فيلم داوود عبد السيد / طاهر رضوان
- فيلم الدرجة الثالثة لسعاد حسني والفشل الجماهيري رغم ان الخلط ... / طاهر رضوان
- صلاة نهد / سعد محمد مهدي غلام
- (( كتيبة الإعدام)) .......... الفساد الوجه الشرعى للخيانة / محمود جابر
- السيد العبد / أحمد هيهات

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- التزلج الألبي: فرنسا تحصد الذهب في فئة النساء
- أميركية تقاضي سلسلة مطاعم وتطالب بملياري دولار
- أوباما للأميركيين: علينا أن نعمل معا لتغيير الأمور نحو الأفض ...
- نبذة عن حياة ماريو سواريش، -والد الديمقراطية المعاصرة- في ال ...
- صدام حسين من وجهة نظر مسؤول المخابرات المركزية الأمريكية الذ ...
- بلا قيود مع مأمون حاج موسى المتحدث باسم حركة صقور الشام
- بريطانيا: أول استخدام للعلاج الإشعاعي للسرطان عبر جهاز متنقل ...
- معرض في لندن يوثق الحياة في مخيم -الغابة- في كاليه
- ليستر يهزم إيفرتون ويصعد للدور الرابع بكأس إنجلترا
- مقتل عسكريين وإصابة آخرين في هجمات بسيناء

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء اليسار - يوتيوب التمدن - فرنسا: عرس انتخابي يساري يقابله تململ شعبي