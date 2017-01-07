أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - لماذا هجوم الكونغرس ضد الأمم المتحدة؟ الغد - مشاركتي













2017 / 1 / 7 - لماذا هجوم الكونغرس ضد الأمم المتحدة؟ الغد - مشاركتي




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء حقوق الإنسان


لماذا هجوم الكونغرس ضد الأمم المتحدة؟ الغد - مشاركتي - نشر قبل 36 دقيقة اتساع الهوة حول ملف اللاجئين بين لوكسمبورغ والنمسا - نشر قبل 1 ساعة اللاجئون الماليون في موريتانيا يفضلون البقاء على العودة لبلادهم - نشر قبل 18 ساعة مئات الأهالي يتظاهرون في الغوطة الشرقية تضامنا مع وادي بردى - نشر قبل 18 ساعة اهالي دوما يتظاهرون تضامنا مع وادي بردى - نشر قبل 18 ساعة الأمم المتحدة تصف قطع المياه عن دمشق بـ-جريمة حرب- - نشر قبل 20 ساعة فرنسا.. مزارع يقيم مخيما لإيواء المهاجرين على أرضه - نشر قبل 22 ساعة الأمم المتحدة تؤكد أن مصادر المياه بوادي بردى غير قابلة للاستخدام - نشر قبل 22 ساعة الأمم المتحدة: قطع مياه دمشق جريمة حرب - نشر قبل 23 ساعة وصول أربعة يمنيين من معتقلي غوانتانامو إلى السعودية - 10:21-2017 / 1 / 6 المكسيك: اعتقال المئات خلال احتجاجات على زيادة أسعار الوقود - 07:20-2017 / 1 / 6 لماذا أخفق أوباما في إغلاق غوانتانامو؟ - 00:21-2017 / 1 / 6 الحصاد 2017/1/5- معتقل غوانتانامو بين عهدين ووعدين - 00:21-2017 / 1 / 6 ترمب يحذر أوباما من الإفراج عن معتقلي غوانتانامو - 00:21-2017 / 1 / 6 سوريا.. الأمم المتحدة تراهن على أستانة لتعزيز جنيف - 22:20-2017 / 1 / 5 السلطات الإيرانية تبدأ العام بإعدام 7 معارضين - 21:21-2017 / 1 / 5 -أسلحة أمريكية وأوروبية تستخدم لارتكاب جرائم حرب بالعراق-؟!! - 19:21-2017 / 1 / 5 تقرير العفو الدولية عن جرائم الحرب في العراق - 17:21-2017 / 1 / 5 تونسي يصمم تطبيقا للهاتف المحمول يساعد ذوي الاحتياجات الخاصة في التجول - 15:21-2017 / 1 / 5 العفو الدولية تدعو لرقابة صارمة على الأسلحة لكي لاتصل للحشد الشعبي - 15:21-2017 / 1 / 5 منظمة العفو الدولية تتهم الحكومة العراقية - 11:21-2017 / 1 / 5 أخبار عربية - العاصفة الثلجية تأزم حياة النازحين في مخيم الزوف السوري - 08:21-2017 / 1 / 5 الاعتقالات الإسرائيلية للفلسطينيين خلال 2016 - 02:20-2017 / 1 / 5 غوتيريس والأمم المتحدة.. إرث القلق وآفاق التغيير - 23:21-2017 / 1 / 4 أخبار عربية | الأمم المتحدة تحذر من حرمان أكثر من 5 ملايين شخص في دمشق من المياه - 22:21-2017 / 1 / 4 أحمد الهنداوي:أنا مبعوث الأمم المتحدة للشباب و أحذر من الإحباط الذي أصاب الشباب العربي بعد خذلانه - 18:21-2017 / 1 / 4 عدد النازحين الفارين من معارك الموصل في تزايد - 16:21-2017 / 1 / 4 اربداعتداء على المشاركين في مسيرة الرفض20 وحملة اعتقالات 29 3 2013 - 14:20-2017 / 1 / 4 اربدإغلاق للطرق ومناوشات بين محتجين وقوات الدرك وحملة اعتقالات 17 7 2013 - 14:20-2017 / 1 / 4 الأمم المتحدة تعلن تغيب دي ميستورا عن محادثات أستانا بشأن الأزمة السورية - 14:20-2017 / 1 / 4 آراء الصحفيين حول حجب المواقع الالكترونية 3 6 201w - 13:20-2017 / 1 / 4 اربد مهرجان خطابي تضامنا مع ا?سرى في سجون ا?حت?ل 1 7 2013 - 13:20-2017 / 1 / 4 الاتحاد الأوروبي يتهرّب من اللاجئين عن طريق صفقات مالية! - مهجركوم - 21:20-2017 / 1 / 3 اجتماع معان 20 7 2013 ملف الراشدية والمعتقلين - 15:21-2017 / 1 / 3 تعرف على الأساليب المرعبة للتعذيب في سجون الأسد وأرقام مخيفة لأعداد الضحايا - 15:20-2017 / 1 / 3 أنقرة تنشر صورة واضحة لمهاجم الملهى وتشن حملة اعتقالات - 23:20-2017 / 1 / 2 أخبار عربية | مبادرات فردية خدمة للنازحين واللاجئين السوريين - 20:21-2017 / 1 / 2 مركزبناء من اجل السلام اول مركز ثقافي في مخيم الزعتري - 19:20-2017 / 1 / 2 اعتقال قبطان سفينة أندونيسية اندلع فيها حريق - 17:20-2017 / 1 / 2 مئات المهاجرين يحاولون دخول مدينة سبتة - 07:20-2017 / 1 / 2


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- انتصرت الرواية الفلسطينية فمتى سيتغير الواقع ؟ / إبراهيم ابراش
- بين هذا وذاك!! / محمود سلامة محمود الهايشة
- هاله - قصه رعب قصيره / حسنى الجهينى
- ( سلطات الاحتلال تبدأ العام الجديد ببؤرة استيطانية جديدة وجر ... / مديحه الأعرج
- المقال الكامل/لقراءة(سورة)الكافرون. / ماجد الشمري
- نجدد العهد لشهداء فلسطين الأبرار في يومهم السنوي / محمود سعيد كعوش
- عشق الوهم ، و جنون الحب في الصحارى .! / ميشيل زهرة
- الفيلم الايطالي(عاقبة الحب Consequence Of Love ) :تقاطع الاد ... / بلال سمير الصدّر
- كارل ماركس في العراق / الجزء الثالث والثلاثون / فرات المحسن
- وين انروح ؟ / ميسون نعيم الرومي

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- شرح عن أركان الرواية
- غوتيريش يريد معاقبة مرتكبي الاعتداءات الجنسية من قوات حفظ ال ...
- الاستخبارات الأمريكية: قراصنة موسكو سيطاردون ترامب
- بوادر تحسن ملموس في الاقتصاد المصري
- أوباما للجمهوريين: أولى أن تثقوا بي لا ببوتين
- الاستخبارات الأمريكية: هكذا أثرت RT في انتخاباتنا
- لحظة إلقاء القبض على منفذ هجوم فلوريدا
- هذا ما خلفه مهاجم مطار فلوريدا
- 3.8 تريليون جنيه ديون مصر.. والاحتياطي النقدي قروض واجبة الس ...
- السيسي.. اقتصاد الاستبداد لا يصنع التنمية أو الاستقرار

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - لماذا هجوم الكونغرس ضد الأمم المتحدة؟ الغد - مشاركتي