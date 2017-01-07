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2017 / 1 / 7 - الأقباط يحتفلون بعيد الميلاد حتى مطلع الفجر ويتوجهون للرئيس بالعرفان




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - الأقباط يحتفلون بعيد الميلاد حتى مطلع الفجر ويتوجهون للرئيس بالعرفان