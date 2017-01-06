أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - كل يوم جمعة - يارا لعمرو أديب: انا عملتلك فولو على تويتر وانت معملتليش













2017 / 1 / 6 - كل يوم جمعة - يارا لعمرو أديب: انا عملتلك فولو على تويتر وانت معملتليش




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: اخبار الطب والعلوم


قانون بريطاني لمراقبة النشاطات على الإنترنت - نشر قبل 3 ساعة من واشنطن- تويتر.. سلاح ترمب الفعال لمواجهة معارضيه - نشر قبل 3 ساعة المعارضة تتهم النظام بتدمير مضخات المياه بعين الفيجة - نشر قبل 3 ساعة كل يوم جمعة - يارا لعمرو أديب: انا عملتلك فولو على تويتر وانت معملتليش - نشر قبل 3 ساعة أنفلونزا الطيور تؤرق أسيا وأوروبا - نشر قبل 8 ساعة اكتشافات طبية جديدة تتيح للسيدات استعادة خصوبتهن بعد الخضوع لعلاج السرطان بالمعالجة الكيماوية - نشر قبل 9 ساعة سامسونغ تتوقع زيادة في أرباحها التشغيلية بنسبة 49.8 بالمئة - economy - نشر قبل 10 ساعة وإن أفتوك: التعريف العام بموضوع منع الحمل .. د. سعد الهلالي - نشر قبل 13 ساعة وإن أفتوك: هدف منع الحمل وتنظيم النسل .. د. سعد الهلالي - نشر قبل 13 ساعة وإن أفتوك: الحاجة لمنع الحمل لغير المتزوجين .. د. سعد الهلالي - نشر قبل 13 ساعة وإن أفتوك: الحاجة لمنع الحمل للمتزوجين .. د. سعد الهلالي - نشر قبل 13 ساعة هذا الصباح-صناعة الهواتف الذكية بالصين - نشر قبل 15 ساعة إنفلونزا الطيور تُضرّ بصناعة -معجون كبد الإوز- الفرنسي - 21:21-2017 / 1 / 5 مراقبة الهدنة في سوريا .. بالأقمار الصناعية وطائرات من دون طيار - 21:20-2017 / 1 / 5 معلومات غريبة عن غوغل - 20:21-2017 / 1 / 5 ناظم سراج (السودان): اعتقلوني بسبب أحلامي عن دولة القانون، لكن وسائل التواصل الاجتماعي أنقذتني - 15:22-2017 / 1 / 5 استمرار انقطاع المياه عن دمشق للأسبوع الثاني على التوالي - 13:21-2017 / 1 / 5 بالفيديو.. -الدمبلز وسماعة الطبيب- موضة الفضة لعام 2017 - 09:21-2017 / 1 / 5 ماذا سيحدث لجسمك بعد الإقلاع عن التدخين؟ - 08:20-2017 / 1 / 5 فرنسا تعدم مئات الآلاف من البط لاحتواء فيروس انفلونزا الطيور - 07:20-2017 / 1 / 5 أحمد بنشمسي: شعرت بأن من واجبي أن ألتحق بزلزال فكري هز العالم العربي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي - 18:21-2017 / 1 / 4 أخبار عربية: -مكافحة الإرهاب- يحرر الحي الصناعي لمنطقة الكرامة شرقي الموصل - 18:21-2017 / 1 / 4 الطبيب سالم أبو النصر يروي مشاهداته أثناء حصار حلب - 17:20-2017 / 1 / 4 تقرير يوثق انتهاكات بحق الطوارق في شمال أفريقيا والصحراء الكبرى - 16:21-2017 / 1 / 4 بكين: استمرا التلوث والضباب الدخاني - 11:21-2017 / 1 / 4 الطباعة بدون حبر: توفير للحبر و خدمة للبيئة - 07:20-2017 / 1 / 4 مشاهدات الطبيب سالم أبو النصر أثناء حصار حلب - 00:20-2017 / 1 / 4 عمرو اديب: اؤيد قرار الدولة في عدم المساس لأسعار أدوية الأمراض المزمنة -السكر،القلب،الضغط،روماتويد- - 21:20-2017 / 1 / 3 عشرات آلاف الأطفال في تعز اليمنية يعانون سوء التغذية - 20:21-2017 / 1 / 3 انتشار امراض الجهاز التنفسي بين السكان في كابل بسبب التلوث - 19:20-2017 / 1 / 3 مواقع التواصل الاجتماعي مصدر مهم للأخبار للسوررين - 19:20-2017 / 1 / 3 رواد الأعمال-صندوق لبناني لمشروعات التكنولوجيا - 18:21-2017 / 1 / 3 إسرائيل تقر قانون فيسبوك لملاحقة الفلسطينيين - 17:21-2017 / 1 / 3 التلوث يصل إلى مستويات قياسية في الصين - 14:20-2017 / 1 / 3 باريس تشهد أشد موجات التلوث الجوي - 12:22-2017 / 1 / 3 الـمغرب.. فن الطبخ في خدمة الدبلوماسية - 11:23-2017 / 1 / 3 كل يوم - تفاصيل العمل والتعاقدات داخل العين السخنة بالمنطقة الصناعية لمحور قناة السويس - 01:20-2017 / 1 / 3 د/ أحمد درويش لـ كل يوم: المنطقة الصناعية هى الاستفاده من كل السفن المارة بقناة السويس - 00:20-2017 / 1 / 3 حياة اليمنيات الحوامل بخطر بسبب شح الخدمات الطبية - 21:20-2017 / 1 / 2 ماذا عن أزمة المياه في العاصمة السورية؟ - 18:21-2017 / 1 / 2


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- بروفايل: الثُّقبُ فِي سَقْفِ البَيْتْ! (2 2) (سِرأناي كِلْو ... / كمال الجزولي
- حدث يوما / حسام الخطيب
- بعد بيه من العمر أجمل / عبدالكريم هداد
- بحر التخلف / ناس حدهوم أحمد
- نُعّلِمُ دولة اسرائيل أن بيوتنا هي ارضنا وعرضنا وهي خط احمر ... / مالك كرباج
- النضاره الملعبكه / حسين الجوهرى
- إرضاع الكبير: كيف تصبح الثقافة ثدياً؟ / سامي عبد العال
- هل تم إعدام الإرهابى عادل حبارة .. أم تم تهريبه ..!!؟؟ بقلم ... / سيتى شنوده
- القاموس القرآنى : ( الحُبّ الالهى ) / أحمد صبحى منصور
- -الريع البترولي- إحدى العقبات في فشل -اللامركزية- في الجزائر / علجية عيش

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- موريتانيا: مظاهرة تطالب بالحكم بإعدام المسيء
- السيسي يزور الكاتدرائية ويتبرع لإنشاء أكبر كنيسة بمصر
- تراجع راتب ومكافآت الرئيس التنفيذي لشركة آبل
- شاهد: السيسي يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد.. ويعلن بناء أ ...
- مزارعون تونسيون يتلفون محاصيلهم
- روسيا تبدأ خفض قواتها في سورية
- تونس توقف موظفا بتهمة -تسريب معلومات- لمتشددين
- الاستخبارات الأميركية: بوتين أمر بشن حملة لدعم ترامب في الان ...
- الإحصاء السنوي لحديقة الحيوان في لندن
- صحف عربية تناقش مؤتمر أستانة المرتقب حول سوريا

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - كل يوم جمعة - يارا لعمرو أديب: انا عملتلك فولو على تويتر وانت معملتليش