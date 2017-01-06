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2017 / 1 / 6 - نائب رئيس الطائفة الإنجيلية: نصلى من أجل السيسى ليعبر بنا إلى السلام




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - نائب رئيس الطائفة الإنجيلية: نصلى من أجل السيسى ليعبر بنا إلى السلام