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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - السيسي يوفد أمين الرئاسة لتهنئتة الطائفة -الإنجيلية- بعيد الميلاد
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2017 / 1 / 6 - السيسي يوفد أمين الرئاسة لتهنئتة الطائفة -الإنجيلية- بعيد الميلاد
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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - السيسي يوفد أمين الرئاسة لتهنئتة الطائفة -الإنجيلية- بعيد الميلاد