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2017 / 1 / 5 - رئيس الإنجيلية: الدولة ساعدتنا فى ترميم الكنائس ولم نتلق دولارًا من الخارج




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - رئيس الإنجيلية: الدولة ساعدتنا فى ترميم الكنائس ولم نتلق دولارًا من الخارج