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2017 / 1 / 5 - صور صادمة لتعذيب أفراد من الأقلية المسلمة -الروهينغا- في بورما




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - صور صادمة لتعذيب أفراد من الأقلية المسلمة -الروهينغا- في بورما