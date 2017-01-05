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2017 / 1 / 5 - الاعتقالات الإسرائيلية للفلسطينيين خلال 2016




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - الاعتقالات الإسرائيلية للفلسطينيين خلال 2016