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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - غوتيريس والأمم المتحدة.. إرث القلق وآفاق التغيير
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2017 / 1 / 4 - غوتيريس والأمم المتحدة.. إرث القلق وآفاق التغيير
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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - غوتيريس والأمم المتحدة.. إرث القلق وآفاق التغيير