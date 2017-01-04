أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - كل يوم: انتظروا حلقة -كل يوم جمعة- مع الفنانة يارا













2017 / 1 / 4 - كل يوم: انتظروا حلقة -كل يوم جمعة- مع الفنانة يارا




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: اخبار الأدب والفن


كل يوم: انتظروا حلقة -كل يوم جمعة- مع الفنانة يارا - نشر قبل 31 دقيقة رئيس مجمع اللغة العربية الأردني في حديث العرب - نشر قبل 11 ساعة عمرو موسى وأبو الغار والمسلمانى والجلاد ورولا خرسا فى عرض فيلم -مولانا- - نشر قبل 21 ساعة عادل إمام وأحمد سعد ونجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم مولانا - نشر قبل 22 ساعة إبراهيم عيسى وأولاده يلتقطون صور مع عادل إمام فى عرض فيلم -مولانا- - نشر قبل 22 ساعة الفنانة أنوشكا بجامعة عين شمس: بعشق ترابك يا بلدى - 20:21-2017 / 1 / 3 فنانون مصريون في خدمة الحشد الشعبي - 20:21-2017 / 1 / 3 الفنان مجدى كامل : مفيش فرق بين مسلم ومسيحى فى مصر - 19:21-2017 / 1 / 3 الفنان طارق الدسوقى الجهل الدينى من أخطر أنواع الجهل ويدمر مصر - 18:21-2017 / 1 / 3 عودة المسرح المدرسي إلى الحياة في #السعودية - 16:21-2017 / 1 / 3 أكثر الأعمال الفنية غرابة في باريس.. جرأة وخرق للتابوهات الدينية - 15:22-2017 / 1 / 3 قالوا: عن محاربة الفساد وقضية الرشوة بمجلس الدولة.. ودرة في فيلم «مولانا» - 11:22-2017 / 1 / 3 كل يوم - تفاصيل عودة الفنانة الكبيرة نجاة للغناء مرة أخرى - 00:20-2017 / 1 / 3 مثل الموجود بالأفلام.. روبوت قد ينقذ الأرواح - 21:21-2017 / 1 / 2 الفنانة نانسي عجرم تضئ سماء القرية العالمية - 11:21-2017 / 1 / 2 مداخلة الفنانة يسرا فى برنامج كل يوم بخصوص الاستفادة من المستشفيات التكاملية - 03:20-2017 / 1 / 2 كل يوم - فى حفل ختام مهرجان زكي طليمات تكريم عدد من النجوم خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية - 23:20-2017 / 1 / 1 من كان يكتب لصدام حسين الروايات؟ - 19:21-2017 / 1 / 1 بدأت بالتمثيل في العاشرة من عمرها وسط أسرة فنية.. «دنيا» - 16:21-2017 / 1 / 1 بالغناء والرقص.. نازحون عراقيون يستقبلون العام الجديد - 09:21-2017 / 1 / 1 عمرو أديب لـ مايا دياب: إنتي الفنانة الوحيدة اللي بشوفها مصوره رجلها بس على الإنستجرام - 01:20-2017 / 1 / 1 كل سنة: معزوفة موسيقية راقصة للفنان -البير بوياجيان- - 23:20-2016 / 12 / 31 كل سنة: فقرة غنائية وميدلي جميل للفنانة -فاديا نجم- - 23:20-2016 / 12 / 31 كل سنة: معزوفة موسيقية رائعة للفنان -حبيب البرتو- - 22:20-2016 / 12 / 31 كل سنة: فقرة كوميدية مع الفنانة -بونيتا سعادة- - 22:20-2016 / 12 / 31 بوكس أوفيس| تعرف على أعلى الأفلام إيرادات بالسينما الأمريكية الأسبوع الماضي - 16:20-2016 / 12 / 31 كريستيانو رونالدو لـ كل يوم جمعة: أحب الغناء والرقص لكن صوتي ليس جيداً - 00:20-2016 / 12 / 31 كريستيانو رونالدو لـ كل يوم جمعة: الموسيقى دائماً جزء من حياتي - 00:20-2016 / 12 / 31 ندوة الأسبوع | أزمة المثقف العربي | 2016-12-30 - 23:21-2016 / 12 / 30 مؤلفة موسيقية بريطانيا في عمر 11 سنة تذهل جمهور الأوبرا - 23:20-2016 / 12 / 30 الفنانة لطيفة تكشف موعد اعتزالها - 18:20-2016 / 12 / 30 لطيفة ترد على نبأ زواجها بكاظم الساهر - 18:20-2016 / 12 / 30 أروع فنون الشوارع لعام 2016 - 18:20-2016 / 12 / 30 ال سيد: -أحسست قوة في الخط العربي أثارت اهتمامي- - 15:21-2016 / 12 / 30 عشاق موسيقى البوب والروك يودعون النجم البريطاني جورج مايكل - 14:21-2016 / 12 / 30 حوار في الإعلام والثقافة والشعر مع حيدر محمود في حديث العرب - 14:20-2016 / 12 / 30 محامي الفنان سعد المجرد يتوقع الإفراج عنه قريبا بكفالة مالية - 12:20-2016 / 12 / 30 برومو -خارج النص-- فيلم بحب السيما - 20:20-2016 / 12 / 29 الافراج تحت الرقابة القضائية عن الروائية التركية أصلي أردوغان والكاتبة واللغوية نجمية الباي - 20:20-2016 / 12 / 29 معجبو الممثلة الأمريكية ديبي رينولدز يودعونها في هوليوود - 18:21-2016 / 12 / 29


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- التكوين المعرفي في المسرح بين النظرية ومناهج الإخراج / أبو الحسن سلام
- بديل مشترك ضد الليبرالية الجديدة ولمواجهة اليمين المتطرف/ ال ... / رشيد غويلب
- المخاض الاخير !!! / رامي الغف
- يا نعيش عيشه فل . يا نموت إحنا الكل / طلال سيف
- وداعا عاشق فلسطين‘ المطران هيلاريون كبوشي يرحل إلى الديار ال ... / محمد النعماني
- وجعلناكم شعوباً وقبائل: للتعارف، لا لضرب الرقاب / سمير الحمادي
- كيف ولدت فاطمة / محمد الحداد
- الرئيس معصوم ظهير الارهابيين / سعد السعيدي
- الكابوس - قصه رعب قصيرة / حسنى محمد السيد
- موسوعي بأسلوب في الكتابة مميز مثابات شاخصة تخلّد اسم حميد ال ... / شكيب كاظم

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- توتنهام يقهر تشيلسي ويقدم هدية ثمينة لليفربول
- ريال سوسييداد يهزم فياريال بثلاثية في كأس الملك
- تفاصيل -القصص البوليسية- حول إقامة العلاقات الديبلوماسية بين ...
- واشنطن تضاعف عدد مستشاريها العسكريين في الموصل
- حادث مروري مع بقرة يودي بحياة 14 شخصا في أوغندا
- وزير الداخلية التونسي: عدد التونسيين في ساحات القتال لا يتجا ...
- باريس سان جيرمان يهزم النادي الأفريقي وديا
- رئيس حكومة بافاريا الألمانية يرفض حل الاستخبارات المحلية للو ...
- بيترهانسل يفوز بالمرحلة الثالثة من رالي دكار
- وفاة شرطي تركي أصيب في هجوم بشيكتاش باسطنبول

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اخبار الأدب والفن - يوتيوب التمدن - كل يوم: انتظروا حلقة -كل يوم جمعة- مع الفنانة يارا