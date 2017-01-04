أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - سارة الدريس (الكويت): كفّروني بسبب تغريدة، و اضطررت إلى ترك بلادي بتهمة ازدراء الأديان













2017 / 1 / 4 - سارة الدريس (الكويت): كفّروني بسبب تغريدة، و اضطررت إلى ترك بلادي بتهمة ازدراء الأديان




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء العلمانية


سارة الدريس (الكويت): كفّروني بسبب تغريدة، و اضطررت إلى ترك بلادي بتهمة ازدراء الأديان - نشر قبل 60 دقيقة ما هو الرابط بين العمارة الذكية والشريعة الإسلامية؟ - نشر قبل 6 ساعة افتتاح مطعم لماكدونالدز قرب الفاتيكان يثير حفيظة رجال الدين - نشر قبل 7 ساعة قصة أول من طالب بحكم الشريعة في مصر - نشر قبل 11 ساعة يركا هدم بيت رامز زيان هوا هدم بيوت الدروز - نشر قبل 13 ساعة عمرو أديب: الإخوان فيهم ميزة الصبر .. وبياكلوا عسل أبيض - نشر قبل 20 ساعة رئيس جامعة عين شمس بمؤتمر الوحدة الوطنية: المسلمون والمسيحيون عيلة واحدة - نشر قبل 22 ساعة الهدنة تدخل مرحلة التجميد.. بماذا هدد جيش الإسلام المليشيات الأجنبية في منطقة القلمون ؟ - نشر قبل 22 ساعة وزيرة الهجرة: -رحت اصلى فى الكنيسة لقيت ست محجبة بتحميها فى نص الليل- - نشر قبل 23 ساعة افتتاح -ماكدونالدز- قرب الفاتيكان يثير الجدل - نشر قبل 23 ساعة مصطفي الفقي: حديث شيخ الأزهر عن البوذية -تاريخي وغير مسبوق- - نشر قبل 24 ساعة كلمة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بـ-ملتقى شباب بورما للحوار من أجل السلام- - 18:21-2017 / 1 / 3 بالفيديو.. شيخ الأزهر: درسنا أن البوذية دين إنسانية وأن بوذا من أكبر الشخصيات الإنسانية - 17:21-2017 / 1 / 3 مسيحيو اليابان.. ممارسة الشعائر الدينية في الخفاء - 15:22-2017 / 1 / 3 اجتماع الحراكات الشعبية مع جبهة العمل الاسلامي 17 1 2015 - 14:20-2017 / 1 / 3 اجتماع السلفيين حول موضوع المعتقلين الاردنيين في العراق واليمن - 14:20-2017 / 1 / 3 بالفيديو..انطلاق أولى جولات الحوار من أجل تحقيق السلام فى بورما برئاسة شيخ الأزهر - 13:21-2017 / 1 / 3 بالفيديو.. شيخ الأزهر: لا أعرف فتنة أخطر على الناس من القتل باسم الدين والعرق - 13:21-2017 / 1 / 3 أجتماع الحراكات الشعبية جبهة العمل الاسلامي 17 1 2015 - 13:21-2017 / 1 / 3 اجتماع الحراكات الشعبية مع جبهة العمل الاسلامي 17 1 2015 - 13:21-2017 / 1 / 3 هل يتعارض الإسلام السياسي مع الاعتدال؟ - 12:21-2017 / 1 / 3 ألمانيا: اعتقال شخص على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية - 06:20-2017 / 1 / 3 الإسلام السياسي.. من منهج التكفير إلى منطق الاحتواء (2) - 22:20-2017 / 1 / 2 الإسلام السياسي.. من منهج التكفير إلى منطق الاحتواء (1) - 22:20-2017 / 1 / 2 كل يوم من داخل الكنيسة البطرسية بعد الترميم - 22:20-2017 / 1 / 2 كل يوم - تعليق عمرو اديب على زيارته لـ الكنيسة البطرسية بعد الترميم - 22:20-2017 / 1 / 2 متى نشأت السلفية في مصر؟ - 16:21-2017 / 1 / 2 شاهد... عشرات الخروق للهدنة من الميليشيات الشيعية بريف حلب و إدلب ودرعا وريف دمشق - 18:20-2017 / 1 / 1 «الجامع الصيني» بجرجا يعاني إهمال «الآثار» - 14:21-2017 / 1 / 1 2016 تقاسم إرث الجسد المحتضر .. تنظيم -الدولة الإسلامية- من البريق للتلاشي - 14:20-2017 / 1 / 1 ميركل تستخدم لاول مرة تعبير الارهاب الاسلامي وتحذر من خطره - 12:20-2017 / 1 / 1 مسار طريق الآلام بالقدس ومراحله حسب المعتقدات المسيحية - 09:20-2017 / 1 / 1 2016.. عودة قوية للأحزاب الإسلامية في دول عربية - 01:21-2017 / 1 / 1 شاهد انجازات القوات المسلحة فى ترميم الكنيسة البطرسية خلال 15 يوم - 23:21-2016 / 12 / 31 لبنان : -أديان- مؤسسة مستقلة للدراسات الدينية تسعى لترسيخ تنوع المعتقد - 17:20-2016 / 12 / 30 مثقفون إسبان يطالبون بالاعتراف بأصول مدريد الإسلامية - 16:21-2016 / 12 / 30 إندونيسيا.. جدل حول التعددية والتسامح الديني في أكبر دولة إسلامية في العالم - 12:21-2016 / 12 / 30 على لسانهم.. من الجماعة الإسلامية التحقوا بجماعة الإخوان - 07:20-2016 / 12 / 30 لميس جابر : الإخوان لم ينقضوا على ثورة 25 يناير - 02:20-2016 / 12 / 30 هذا الصباح- مطالبة بالاعتراف بالأصول الإسلامية لمدريد - 16:21-2016 / 12 / 29


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- بين المثقف البرجوازي الأناني والمثقف الوطني الثوري / جريس الهامس
- إستقلال كوردستان لا يأتي من خلال عنتريات فيسبوكية!! / بير رستم
- علم الآشوريات وتزييف الحقائق التاريخية (3) / جميل حنا
- الاسلام السياسي / رياض محمد سعيد
- هند تأكل الكبود / عطا مناع
- حفلة الشعارات / روني علي
- من ديوان اناليكس (4) : قصيدة مرايا الحيرة / احمد قرة
- آهٍ .. أطفاله لاعشاء لديهم ليلة مصرعه / اسماء محمد مصطفى
- علم الجهل / فايز الخزاجا
- قراءة ل(سورة)الكافرون(7) / ماجد الشمري

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- كوبلر يحذر من خطر التصعيد في ليبيا
- مصرع جنديين مغربيين وإصابة اثنين آخرين في هجوم بإفريقيا الوس ...
- نواب أمريكيون جمهوريون يقدمون مشروع قانون يعترف بالقدس " ...
- كوزنيتسوفا تبلغ دور الثمانية في بطولة برزبين
- تونس.. اعتقال عمدة مدينة هرقلة بتهمة تجنيد شبان للقتال في سو ...
- إسرائيل تحكم بسجن موظف أممي فلسطيني 7 أشهر بتهمة مساعدة حماس ...
- أكثر من 100 مصاب جراء خروج قطار عن سكته في نيويورك
- محكمة إسرائيلية تصدر حكما بسجن طفلين فلسطينيين لمدة 3 سنوات ...
- الرئيس اللبناني يتهم جهاز الموساد باغتيال رجل أعمال لبناني ف ...
- السلطات الإسرائيلية ترفض الإفراج عن البرغوثي

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - سارة الدريس (الكويت): كفّروني بسبب تغريدة، و اضطررت إلى ترك بلادي بتهمة ازدراء الأديان