أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - أخبار عربية: -مكافحة الإرهاب- يحرر الحي الصناعي لمنطقة الكرامة شرقي الموصل













2017 / 1 / 4 - أخبار عربية: -مكافحة الإرهاب- يحرر الحي الصناعي لمنطقة الكرامة شرقي الموصل




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: اخبار الطب والعلوم


أحمد بنشمسي: شعرت بأن من واجبي أن ألتحق بزلزال فكري هز العالم العربي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي - نشر قبل 60 دقيقة أخبار عربية: -مكافحة الإرهاب- يحرر الحي الصناعي لمنطقة الكرامة شرقي الموصل - نشر قبل 60 دقيقة الطبيب سالم أبو النصر يروي مشاهداته أثناء حصار حلب - نشر قبل 2 ساعة تقرير يوثق انتهاكات بحق الطوارق في شمال أفريقيا والصحراء الكبرى - نشر قبل 3 ساعة بكين: استمرا التلوث والضباب الدخاني - نشر قبل 8 ساعة الطباعة بدون حبر: توفير للحبر و خدمة للبيئة - نشر قبل 12 ساعة مشاهدات الطبيب سالم أبو النصر أثناء حصار حلب - نشر قبل 19 ساعة عمرو اديب: اؤيد قرار الدولة في عدم المساس لأسعار أدوية الأمراض المزمنة -السكر،القلب،الضغط،روماتويد- - نشر قبل 22 ساعة عشرات آلاف الأطفال في تعز اليمنية يعانون سوء التغذية - نشر قبل 23 ساعة انتشار امراض الجهاز التنفسي بين السكان في كابل بسبب التلوث - نشر قبل 24 ساعة مواقع التواصل الاجتماعي مصدر مهم للأخبار للسوررين - نشر قبل 24 ساعة رواد الأعمال-صندوق لبناني لمشروعات التكنولوجيا - 18:21-2017 / 1 / 3 إسرائيل تقر قانون فيسبوك لملاحقة الفلسطينيين - 17:21-2017 / 1 / 3 التلوث يصل إلى مستويات قياسية في الصين - 14:20-2017 / 1 / 3 باريس تشهد أشد موجات التلوث الجوي - 12:22-2017 / 1 / 3 الـمغرب.. فن الطبخ في خدمة الدبلوماسية - 11:23-2017 / 1 / 3 كل يوم - تفاصيل العمل والتعاقدات داخل العين السخنة بالمنطقة الصناعية لمحور قناة السويس - 01:20-2017 / 1 / 3 د/ أحمد درويش لـ كل يوم: المنطقة الصناعية هى الاستفاده من كل السفن المارة بقناة السويس - 00:20-2017 / 1 / 3 حياة اليمنيات الحوامل بخطر بسبب شح الخدمات الطبية - 21:20-2017 / 1 / 2 ماذا عن أزمة المياه في العاصمة السورية؟ - 18:21-2017 / 1 / 2 هجوم إسطنبول.. وانتقادات لمواقع التواصل الاجتماعي - 18:21-2017 / 1 / 2 الصين تبدأ العام الجديد ضمن سحابة من التلوث - 15:21-2017 / 1 / 2 هذا الصباح- التخييم بالهواء الطلق.. موسم العودة إلى الطبيعة - 13:21-2017 / 1 / 2 هذا الصباح- غات الليبية.. كنوز الطبيعة ومناهل التراث - 12:21-2017 / 1 / 2 استغني عن عمليات التجميل ب الكونتور - 10:21-2017 / 1 / 2 -تويتر- بديلا للإعلام الأميركي لدى ترامب - 02:20-2017 / 1 / 2 محافظ المنيا يناقش موقف تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي المتعثرة بمركز سمالوط - 15:21-2017 / 1 / 1 تكنولوجيا | صفوف افتراضية عبر الإنترنت لتسهيل التعليم - 10:21-2017 / 1 / 1 كل سنة: عمليات التجميل في حياة مايا دياب - 01:20-2017 / 1 / 1 كل سنة: توقعات برج السرطان لعام 2017 .. ماجي فرح - 23:20-2016 / 12 / 31 ابرز الانجازات الطبية 2016 - 19:20-2016 / 12 / 31 ملف أسعار الأدوية.. أزمة جديدة في مصر - 16:20-2016 / 12 / 31 التكنولوجيا عام 2016.. نجاحات باهرة وإخفاقات بارزة - 12:21-2016 / 12 / 31 أخبار الصحة | هونج كونج تعلن الإصابة الثانية بإنفلونزا الطيور - 21:22-2016 / 12 / 30 كوبا تدشن مشروعا تجريبيا لإيصال الإنترنت للمنازل - 17:21-2016 / 12 / 30 أحمد فتحى يخرج عن شعوره بسب اعتداء جماهير الزمالك عليه بـ-زجاجات- المياه - 23:20-2016 / 12 / 29 تفاعلكم: أهم 10 وجهات سياحية في 2016 بحسب غوغل - 19:21-2016 / 12 / 29 شركة ناشئة في لبنان توفر جليسات للأطفال بالطلب عبر الإنترنت - 18:22-2016 / 12 / 29 أخبار الصحة: مقابلة مع الدكتورة ندى علاء الدين للحديث عن الطب التجديدي و الخلايا الجذعية - 18:21-2016 / 12 / 29 ملك إفريقي يحكم شعبه عبر تطبيق سكايب - 18:20-2016 / 12 / 29


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- بين المثقف البرجوازي الأناني والمثقف الوطني الثوري / جريس الهامس
- إستقلال كوردستان لا يأتي من خلال عنتريات فيسبوكية!! / بير رستم
- علم الآشوريات وتزييف الحقائق التاريخية (3) / جميل حنا
- الاسلام السياسي / رياض محمد سعيد
- هند تأكل الكبود / عطا مناع
- حفلة الشعارات / روني علي
- من ديوان اناليكس (4) : قصيدة مرايا الحيرة / احمد قرة
- آهٍ .. أطفاله لاعشاء لديهم ليلة مصرعه / اسماء محمد مصطفى
- علم الجهل / فايز الخزاجا
- قراءة ل(سورة)الكافرون(7) / ماجد الشمري

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- كوبلر يحذر من خطر التصعيد في ليبيا
- مصرع جنديين مغربيين وإصابة اثنين آخرين في هجوم بإفريقيا الوس ...
- نواب أمريكيون جمهوريون يقدمون مشروع قانون يعترف بالقدس " ...
- كوزنيتسوفا تبلغ دور الثمانية في بطولة برزبين
- تونس.. اعتقال عمدة مدينة هرقلة بتهمة تجنيد شبان للقتال في سو ...
- إسرائيل تحكم بسجن موظف أممي فلسطيني 7 أشهر بتهمة مساعدة حماس ...
- أكثر من 100 مصاب جراء خروج قطار عن سكته في نيويورك
- محكمة إسرائيلية تصدر حكما بسجن طفلين فلسطينيين لمدة 3 سنوات ...
- الرئيس اللبناني يتهم جهاز الموساد باغتيال رجل أعمال لبناني ف ...
- السلطات الإسرائيلية ترفض الإفراج عن البرغوثي

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - أخبار عربية: -مكافحة الإرهاب- يحرر الحي الصناعي لمنطقة الكرامة شرقي الموصل