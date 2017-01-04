أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اخبار الاقتصاد - يوتيوب التمدن - قالوا: عن سعي بيونج يانج إنتاج صاروخ يصل بلاده.. ودعوة العام الجديد













2017 / 1 / 4 - قالوا: عن سعي بيونج يانج إنتاج صاروخ يصل بلاده.. ودعوة العام الجديد




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: اخبار الاقتصاد


رسوم العقارات - نشر قبل 30 دقيقة الإقتصاد الإشتراكي ـ نموذج اقتصادي بديل؟ - نشر قبل 1 ساعة توقعات الاقتصاد العالمي في 2017 - نشر قبل 1 ساعة 2016.. حصاد الاقتصاد - نشر قبل 1 ساعة ارتفاع أسعار الذهب ثلاثة جنيهات وعيار 21 يسجل 633 - نشر قبل 2 ساعة اقتصاد الصباح 2017/1/4 - نشر قبل 2 ساعة قالوا: عن سعي بيونج يانج إنتاج صاروخ يصل بلاده.. ودعوة العام الجديد - نشر قبل 2 ساعة وسائل إعلام النظام تعترف بأنّ 2016 الأسوأ اقتصادياً، وتعقد الأمل على عملية إعمار منتظرة - نشر قبل 2 ساعة م. عمرو حلمي لـ كل يوم: نحن نعيش العصر الذهبي لـ الاثاث فى مصر - نشر قبل 17 ساعة أخبار الاقتصاد | برج خور دبي سيصبح الأطول في العالم في 2020 - نشر قبل 21 ساعة اهتراء الطبقة المتوسطة في اليمن بفعل الحرب وتدمير المصانع - نشر قبل 21 ساعة النشرة الاقتصادية الثانية 2017/1/3 - نشر قبل 23 ساعة الأديرة في فرنسا.. هل تتحول إلى شركات إنتاج؟ - نشر قبل 24 ساعة ...التوقعات الاقتصادية لسنة 2017.. هل سيتمكن ترامب من تغيي - 16:22-2017 / 1 / 3 النشرة الاقتصادية الأولى 2017/1/3 - 16:21-2017 / 1 / 3 ارتفاع إنتاج قطاع الصناعات التحويلية البريطاني - economy - 16:21-2017 / 1 / 3 ...التوقعات الاقتصادية لسنة 2017.. عام جديد وأسعار جديدة ل - 15:22-2017 / 1 / 3 الملف الأمني يهدد الاقتصاد التركي - 13:21-2017 / 1 / 3 بالفيديو .. الذهب يتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 630 جنيها - 13:21-2017 / 1 / 3 النشرة الاقتصادية الثانية 2017/1/2 - 21:21-2017 / 1 / 2 البرلمان السوداني يقر الموازنة... وصندوق النقد الدولي يصف السودان بال-هش- - 21:20-2017 / 1 / 2 توقعات البورصة غدا... استقرار فى السوق وتوقعات بارتفاع المؤشرات - 20:21-2017 / 1 / 2 بالفيديو..ارتفاع أسعار الذهب جنيهان.. وعيار 21 يسجل 632 - 14:21-2017 / 1 / 2 بالفيديو..وزير التعليم العالى: رغم إنتاج البحث العلمى المتميز المجتمع لا يشعر بنا - 13:21-2017 / 1 / 2 النشرة الاقتصادية الأولى2/1/2017 - 13:21-2017 / 1 / 2 توقعات الاقتصاد العالمي في 2017 - 02:20-2017 / 1 / 2 الاقتصاد والنَّاس 31/12/2016 - 01:21-2017 / 1 / 2 فرص اقتصادية لدول الخليج في 2017 - 21:21-2017 / 1 / 1 اخبار اقتصاد - الاقتصاد العالمي ... أبرز أحداث 2016 وتوقعات 2017 - 19:21-2017 / 1 / 1 النشرة الاقتصادية الثانية 2017/1/1 - 19:21-2017 / 1 / 1 بالفيديو..تعرف على أسعار الذهب وعيار 21 بـ630 جنيها - 16:21-2017 / 1 / 1 بالفيديو..تعرف على أسعار الذهب وعيار 21 بـ630 جنيها - 14:21-2017 / 1 / 1 اقتصاد الصباح 1/1/2017 - 13:21-2017 / 1 / 1 اتفاق خفض الإنتاج.. أبرز تحرك بسوق النفط عام 2016 - 01:21-2017 / 1 / 1 المعارضة السورية والهدنة.. حسابات الربح والخسارة - 00:21-2017 / 1 / 1 العصر الذهبي للعلوم -الكيمياء - 20:21-2016 / 12 / 31 النشرة الاقتصادية الثانية 31/12/2016 - 18:21-2016 / 12 / 31 اليمنيون يأملون في انتهاء الحرب وتحسن الاقتصاد في العام الجديد - 18:20-2016 / 12 / 31 انتعاش الاقتصاد ودحر المتطرفين أبرز آمال التونسيين من عام 2017 - 18:20-2016 / 12 / 31 شركة بيبي كلاي تستعد لإنتاج المسلسل الكرتوني «رجال حول الرسول» - 18:20-2016 / 12 / 31


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- حلم / شادية الأتاسي
- كفانا نلعبُ دورَ العشاق / شيرزاد همزاني
- ثلاث حبات ذرة / رياض محمد سعيد
- رأي الأكاديميين والمثقفين في أداء الحكومة وتوقعاتهم للعام 20 ... / قاسم حسين صالح
- يوسف السعدي ..طريد كورش / ليث الجادر
- سلسلة ,رحلتي في الحوار المتمدن,حواري مع الكاتب-ة(لاعلى التعي ... / عبد الحكيم عثمان
- المخلِص و المخلَص في الفكر الأسلاميّ / عزيز الخزرجي
- ملالي إيران المشکلة بعينها و ليس الحل / فلاح هادي الجنابي
- علاقة توريث السلطة بفوضى منطقتنا -قراءة في إضطرابات- / رابح لونيسي
- كيف يخدم حديثنا وأفعالنا أحد طرفين الصراع الطبقي ؟! / إبراهيم يونس

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- مقتل عسكريين مغربيين في إفريقيا الوسطى
- مقتل جنديين مغربيين وإصابة جندي من قوات حفظ السلام التابعة ل ...
- بنكيران يتجه إلى استبعاد حزب الاستقلال من الحكومة المقبلة
- تحطم مروحية -صائد الليل- للجيش العراقي قرب بيجي ومقتل طاقمها ...
- عباس يمنح ممثل روسيا وسام نجمة القدس
- ترامب يشكك مجددا في استنتاجات الاستخبارات الأمريكية حول تدخل ...
- أردوغان: لدينا ترتيبات جديدة بشأن سوريا
- الرئيس الاسرائيلي -سيدرس- العفو عن الجندي قاتل الجريح الفلسط ...
- أردوغان يدعو لخفض أسعار الفائدة
- حكم إسرائيلي بسجن طفلين فلسطينيين

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اخبار الاقتصاد - يوتيوب التمدن - قالوا: عن سعي بيونج يانج إنتاج صاروخ يصل بلاده.. ودعوة العام الجديد