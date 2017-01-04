أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - افتتاح مطعم لماكدونالدز قرب الفاتيكان يثير حفيظة رجال الدين













2017 / 1 / 4 - افتتاح مطعم لماكدونالدز قرب الفاتيكان يثير حفيظة رجال الدين




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء العلمانية


ما هو الرابط بين العمارة الذكية والشريعة الإسلامية؟ - نشر قبل 1 ساعة افتتاح مطعم لماكدونالدز قرب الفاتيكان يثير حفيظة رجال الدين - نشر قبل 2 ساعة قصة أول من طالب بحكم الشريعة في مصر - نشر قبل 6 ساعة يركا هدم بيت رامز زيان هوا هدم بيوت الدروز - نشر قبل 8 ساعة عمرو أديب: الإخوان فيهم ميزة الصبر .. وبياكلوا عسل أبيض - نشر قبل 15 ساعة رئيس جامعة عين شمس بمؤتمر الوحدة الوطنية: المسلمون والمسيحيون عيلة واحدة - نشر قبل 17 ساعة الهدنة تدخل مرحلة التجميد.. بماذا هدد جيش الإسلام المليشيات الأجنبية في منطقة القلمون ؟ - نشر قبل 17 ساعة وزيرة الهجرة: -رحت اصلى فى الكنيسة لقيت ست محجبة بتحميها فى نص الليل- - نشر قبل 18 ساعة افتتاح -ماكدونالدز- قرب الفاتيكان يثير الجدل - نشر قبل 18 ساعة مصطفي الفقي: حديث شيخ الأزهر عن البوذية -تاريخي وغير مسبوق- - نشر قبل 19 ساعة كلمة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بـ-ملتقى شباب بورما للحوار من أجل السلام- - نشر قبل 20 ساعة بالفيديو.. شيخ الأزهر: درسنا أن البوذية دين إنسانية وأن بوذا من أكبر الشخصيات الإنسانية - نشر قبل 21 ساعة مسيحيو اليابان.. ممارسة الشعائر الدينية في الخفاء - نشر قبل 23 ساعة اجتماع الحراكات الشعبية مع جبهة العمل الاسلامي 17 1 2015 - نشر قبل 24 ساعة اجتماع السلفيين حول موضوع المعتقلين الاردنيين في العراق واليمن - نشر قبل 24 ساعة بالفيديو..انطلاق أولى جولات الحوار من أجل تحقيق السلام فى بورما برئاسة شيخ الأزهر - 13:21-2017 / 1 / 3 بالفيديو.. شيخ الأزهر: لا أعرف فتنة أخطر على الناس من القتل باسم الدين والعرق - 13:21-2017 / 1 / 3 أجتماع الحراكات الشعبية جبهة العمل الاسلامي 17 1 2015 - 13:21-2017 / 1 / 3 اجتماع الحراكات الشعبية مع جبهة العمل الاسلامي 17 1 2015 - 13:21-2017 / 1 / 3 هل يتعارض الإسلام السياسي مع الاعتدال؟ - 12:21-2017 / 1 / 3 ألمانيا: اعتقال شخص على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية - 06:20-2017 / 1 / 3 الإسلام السياسي.. من منهج التكفير إلى منطق الاحتواء (2) - 22:20-2017 / 1 / 2 الإسلام السياسي.. من منهج التكفير إلى منطق الاحتواء (1) - 22:20-2017 / 1 / 2 كل يوم من داخل الكنيسة البطرسية بعد الترميم - 22:20-2017 / 1 / 2 كل يوم - تعليق عمرو اديب على زيارته لـ الكنيسة البطرسية بعد الترميم - 22:20-2017 / 1 / 2 متى نشأت السلفية في مصر؟ - 16:21-2017 / 1 / 2 شاهد... عشرات الخروق للهدنة من الميليشيات الشيعية بريف حلب و إدلب ودرعا وريف دمشق - 18:20-2017 / 1 / 1 «الجامع الصيني» بجرجا يعاني إهمال «الآثار» - 14:21-2017 / 1 / 1 2016 تقاسم إرث الجسد المحتضر .. تنظيم -الدولة الإسلامية- من البريق للتلاشي - 14:20-2017 / 1 / 1 ميركل تستخدم لاول مرة تعبير الارهاب الاسلامي وتحذر من خطره - 12:20-2017 / 1 / 1 مسار طريق الآلام بالقدس ومراحله حسب المعتقدات المسيحية - 09:20-2017 / 1 / 1 2016.. عودة قوية للأحزاب الإسلامية في دول عربية - 01:21-2017 / 1 / 1 شاهد انجازات القوات المسلحة فى ترميم الكنيسة البطرسية خلال 15 يوم - 23:21-2016 / 12 / 31 لبنان : -أديان- مؤسسة مستقلة للدراسات الدينية تسعى لترسيخ تنوع المعتقد - 17:20-2016 / 12 / 30 مثقفون إسبان يطالبون بالاعتراف بأصول مدريد الإسلامية - 16:21-2016 / 12 / 30 إندونيسيا.. جدل حول التعددية والتسامح الديني في أكبر دولة إسلامية في العالم - 12:21-2016 / 12 / 30 على لسانهم.. من الجماعة الإسلامية التحقوا بجماعة الإخوان - 07:20-2016 / 12 / 30 لميس جابر : الإخوان لم ينقضوا على ثورة 25 يناير - 02:20-2016 / 12 / 30 هذا الصباح- مطالبة بالاعتراف بالأصول الإسلامية لمدريد - 16:21-2016 / 12 / 29 عزالدين شكري فيشير: بين السُّنة و الشيعة، و الكاثوليك و البروتستانت، لم ينتصر أحد، و هذا هو الدليل - 13:22-2016 / 12 / 29


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- السّلم المجتمعيّ هو الهدف الأسمى للتربية / عزيز سمعان دعيم
- اتفاق الاعداء( التركي، الايراني، الروسي) ومستقبل الكورد / سامي عبدالقادر ريكاني
- عندما تتحرر من القطيع وتسمو بكيانك الى درجة انسان / سامي كاب
- حماية حصانة الدولة والمجتمع / المريزق المصطفى/ فاعل حقوقي و سياسي من المغرب
- هل أقر الله بالسحر أم نفاه / سعادة أبو عراق
- منامات / نادية خلوف
- ليال حالكة / كمال تاجا
- سياسة دونالد ترامب المعلنة / صباح ابراهيم
- مقاطِع من العراق المُختَطَف / اسماء محمد مصطفى
- لا يحترق!! / محمود سلامة محمود الهايشة

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- هيئة الطيران المدني السعودي تنفي صحة الأنباء المتداولة عن طا ...
- الفلبين تناكف الأمريكيين بمناورات بحرية مع الجيش الروسي
- بعد إيصال الجرائد.. لم يخل جيب هذا المليونير من المال
- الفرنسيون يحصلون على حق “قطع الاتصال” بعد ساعات العمل
- مدريد تواجه الأندلس في مباراة الكأس بين الريال وإشبيلية
- تشيلسي يواجه توتنهام في ديربي لندن بطموح الصعود في الصدارة ...
- مذنب بالقتل غير العمد: جندي إسرائيلي يُدان بقتل جريح فلسطيني ...
- مصر تحل أزمتي القمح والسكر
- جدل حول قرار تمكين الليبيين من شراء عقارات في تونس
- تجدد الاحتجاجات في الجزائر.. والحكومة تتوعد مثيري الشغب

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - افتتاح مطعم لماكدونالدز قرب الفاتيكان يثير حفيظة رجال الدين