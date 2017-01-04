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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - يركا هدم بيت رامز زيان هوا هدم بيوت الدروز
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2017 / 1 / 4 - يركا هدم بيت رامز زيان هوا هدم بيوت الدروز
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|الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العلمانية - يوتيوب التمدن - يركا هدم بيت رامز زيان هوا هدم بيوت الدروز