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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - تراجع نسبة البطالة في ألمانيا إلى أدنى مستوى العام الماضي | الأخبار













2017 / 1 / 4 - تراجع نسبة البطالة في ألمانيا إلى أدنى مستوى العام الماضي | الأخبار




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - تراجع نسبة البطالة في ألمانيا إلى أدنى مستوى العام الماضي | الأخبار