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2017 / 1 / 4 - الحصاد- أبعاد التوتر بين أربيل وحزب العمال الكردستاني




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء اليسار - يوتيوب التمدن - الحصاد- أبعاد التوتر بين أربيل وحزب العمال الكردستاني