أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - الاتحاد الأوروبي يتهرّب من اللاجئين عن طريق صفقات مالية! - مهجركوم













2017 / 1 / 3 - الاتحاد الأوروبي يتهرّب من اللاجئين عن طريق صفقات مالية! - مهجركوم




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء حقوق الإنسان


الاتحاد الأوروبي يتهرّب من اللاجئين عن طريق صفقات مالية! - مهجركوم - نشر قبل 60 دقيقة اجتماع معان 20 7 2013 ملف الراشدية والمعتقلين - نشر قبل 7 ساعة تعرف على الأساليب المرعبة للتعذيب في سجون الأسد وأرقام مخيفة لأعداد الضحايا - نشر قبل 7 ساعة أنقرة تنشر صورة واضحة لمهاجم الملهى وتشن حملة اعتقالات - نشر قبل 23 ساعة أخبار عربية | مبادرات فردية خدمة للنازحين واللاجئين السوريين - 20:21-2017 / 1 / 2 مركزبناء من اجل السلام اول مركز ثقافي في مخيم الزعتري - 19:20-2017 / 1 / 2 اعتقال قبطان سفينة أندونيسية اندلع فيها حريق - 17:20-2017 / 1 / 2 مئات المهاجرين يحاولون دخول مدينة سبتة - 07:20-2017 / 1 / 2 لاجئون سوريون يتمنون -العودة- - 02:20-2017 / 1 / 2 بلا قيود مع المحامي جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان - 01:20-2017 / 1 / 2 اخبار عربية - قضاة في داعش يسجنون المهاجرين للزواج بنسائهم - 23:21-2017 / 1 / 1 اعتقال 3 مشتبه بهم باختطاف قاض في السعودية - 21:21-2017 / 1 / 1 اليوم الأول لـ #غوتيريس في الأمم المتحدة - 20:20-2017 / 1 / 1 بالفيديو..براءة متهم فى قضية -جماعة المهاجرين والأنصار- - 15:21-2017 / 1 / 1 اعتقال ثلاثة اشخاص متورطين في اختطاف القاضي الجيراني بالقطيف - 15:20-2017 / 1 / 1 اطلاق حملة سعودية إنسانية لمساعدة النازحين من حلب - 15:20-2017 / 1 / 1 ألمانيا ما بين الهجمات الإرهابية و استمرار تدفق اللاجئين - 15:20-2017 / 1 / 1 نصف مليون تغريدة على تويتر للتنديد باعتقال الناشطيْن الايرانيْن آرش صادقي وزوجته - 11:21-2016 / 12 / 31 بان كي مون يودع طاقم الأمم المتحدة - 00:21-2016 / 12 / 31 أنطونيو غوتيريش أمينا عاما للأمم المتحدة - 20:21-2016 / 12 / 30 لاجئ سوري في مخيم الزعتري: -مستحيل أطلع برا الأراضي العربية- | شباب توك - 18:22-2016 / 12 / 30 وعد وباسل...قصة حب في مخيم الزعتري! | شباب توك - 18:22-2016 / 12 / 30 طفلة سورية من مخيم الزعتري تبكي بحرقة: -بدي اروح المدرسة!- | شباب توك - 18:22-2016 / 12 / 30 شاب سوري في مخيم الزعتري: -اتمنى يرجع بي الزمن ولا أغلط غلطة تركي المدرسة.- | شباب توك - 18:22-2016 / 12 / 30 محمد الديري، أول خريج جامعي في مخيم الزعتري: -أنا أرسم مستقبلي هنا ومش مضطر أهاجر.- | شباب توك - 18:22-2016 / 12 / 30 لاجئة في مخيم الزعتري إبنها لجأ إلى ألمانيا: -ما بدي اروح ألمانيا! هنا عاداتنا واحدة!- | شباب توك - 18:22-2016 / 12 / 30 طفل سوري من مخيم الزعتري: -التايكوندو يعطينا الأمل بالرجعه على بلدنا-| شباب توك - 18:22-2016 / 12 / 30 10 سنوات على إعدام صدام حسين - 17:20-2016 / 12 / 30 في نهاية 2016 ـ كيف ينظر اللاجئون العرب إلى عام حافل بالأحداث في ألمانيا؟ | الأخبار - 16:22-2016 / 12 / 30 مدرسة مؤقتة في مخيم للاجئين الهاربين من معارك تحرير الموصل - 13:21-2016 / 12 / 30 الطقس يفاقم معاناة اللاجئين في لبنان - 00:20-2016 / 12 / 30 السعودية تبدأ حملة إغاثة للشعب السوري - 22:20-2016 / 12 / 29 المغرب يسعى لتسوية أوضاع اللاجئين غير الشرعيين - 21:21-2016 / 12 / 29 أخبار عربية | 6 ملايين سوري مسجلون كلاجئين خارج بلدهم - 20:21-2016 / 12 / 29 جثث المهاجرين يلفظها البحر على الشواطئ الليبية - 12:21-2016 / 12 / 29 بلا تهم ومحاكمة .. شاهد معاناة المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية - 21:20-2016 / 12 / 28 حكم بإعدام 5 أردنيين بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة - 20:20-2016 / 12 / 28 مداهمة صالونات الأظافر في بريطانيا بحثاً عن المهاجرين غير الشرعيين - 20:20-2016 / 12 / 28 الأخبار عن تأخر معركة الموصل تزيد بؤس النازحين - 18:21-2016 / 12 / 28 أكثر من 10 آلاف عائلة فرنسية تريد استقبال لاجئين - 14:21-2016 / 12 / 28


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- 3/المتلازمةالكويتية A / سعد محمد مهدي غلام
- ضرورة تاريخية لعقد مؤتمر اسلامي لفرز داعش رسميا / سمير اسطيفو شبلا
- رد على خطبة الأب المكرم ثيودورس داود / فارس التميمي
- بروفايل: الثُّقبُ فِي سَقْفِ البَيْت! (1 2) (سِرأناي كِلوِي ... / كمال الجزولي
- الدخول إلى قلب المدينة ح4 / عباس علي العلي
- رهان ... / يعقوب زامل الربيعي
- رثائية في ذكراك / ايمان مصاروة
- تحضير الأرواح ورواية -سبيريتزما- / جميل السلحوت
- هل نقول المدينة ..؟ أم نتخيلُها/ أحلام باصورا ...للقاص محمد ... / مقداد مسعود
- متى نعود؟ / وليد الأسطل

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- منظمة الصحة العالمية تقدم أدوية منقذة للحياة لحاملي فيروس نق ...
- ترامب يعقد مؤتمرا صحافيا بعد إلقاء أوباما خطاب الوداع
- طهران تنفي نبأ الإفراج عن نازنين زاغري
- -الذئاب المنفردة-.. أسلوب جديد لـ-داعش-
- الإساءة لضحايا اسطنبول.. الأمن الأردني واللبناني يلاحق -المغ ...
- حفتر: روسيا مستعدة للعمل على إلغاء حظر بيع السلاح لليبيا
- ارتفاع حجم إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
- انطلاق أول قطار شحن من الصين إلى بريطانيا
- تواصل المواجهات في منطقة وادي بردى
- ما سبب إغماض العين عند العطس؟

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - الاتحاد الأوروبي يتهرّب من اللاجئين عن طريق صفقات مالية! - مهجركوم