الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - عمرو اديب: اؤيد قرار الدولة في عدم المساس لأسعار أدوية الأمراض المزمنة -السكر،القلب،الضغط،روماتويد-