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2017 / 1 / 3 - تراجع معدل البطالة في ألمانيا على عكس التوقعات - economy




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - تراجع معدل البطالة في ألمانيا على عكس التوقعات - economy