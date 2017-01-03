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2017 / 1 / 3 - د/ أحمد درويش لـ كل يوم: المنطقة الصناعية هى الاستفاده من كل السفن المارة بقناة السويس




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الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - د/ أحمد درويش لـ كل يوم: المنطقة الصناعية هى الاستفاده من كل السفن المارة بقناة السويس