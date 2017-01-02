أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - هذا الصباح- غات الليبية.. كنوز الطبيعة ومناهل التراث













2017 / 1 / 2 - هذا الصباح- غات الليبية.. كنوز الطبيعة ومناهل التراث




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: اخبار الطب والعلوم


الصين تبدأ العام الجديد ضمن سحابة من التلوث - نشر قبل 55 دقيقة هذا الصباح- التخييم بالهواء الطلق.. موسم العودة إلى الطبيعة - نشر قبل 3 ساعة هذا الصباح- غات الليبية.. كنوز الطبيعة ومناهل التراث - نشر قبل 4 ساعة استغني عن عمليات التجميل ب الكونتور - نشر قبل 6 ساعة -تويتر- بديلا للإعلام الأميركي لدى ترامب - نشر قبل 14 ساعة محافظ المنيا يناقش موقف تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي المتعثرة بمركز سمالوط - 15:21-2017 / 1 / 1 تكنولوجيا | صفوف افتراضية عبر الإنترنت لتسهيل التعليم - 10:21-2017 / 1 / 1 كل سنة: عمليات التجميل في حياة مايا دياب - 01:20-2017 / 1 / 1 كل سنة: توقعات برج السرطان لعام 2017 .. ماجي فرح - 23:20-2016 / 12 / 31 ابرز الانجازات الطبية 2016 - 19:20-2016 / 12 / 31 ملف أسعار الأدوية.. أزمة جديدة في مصر - 16:20-2016 / 12 / 31 التكنولوجيا عام 2016.. نجاحات باهرة وإخفاقات بارزة - 12:21-2016 / 12 / 31 أخبار الصحة | هونج كونج تعلن الإصابة الثانية بإنفلونزا الطيور - 21:22-2016 / 12 / 30 كوبا تدشن مشروعا تجريبيا لإيصال الإنترنت للمنازل - 17:21-2016 / 12 / 30 أحمد فتحى يخرج عن شعوره بسب اعتداء جماهير الزمالك عليه بـ-زجاجات- المياه - 23:20-2016 / 12 / 29 تفاعلكم: أهم 10 وجهات سياحية في 2016 بحسب غوغل - 19:21-2016 / 12 / 29 شركة ناشئة في لبنان توفر جليسات للأطفال بالطلب عبر الإنترنت - 18:22-2016 / 12 / 29 أخبار الصحة: مقابلة مع الدكتورة ندى علاء الدين للحديث عن الطب التجديدي و الخلايا الجذعية - 18:21-2016 / 12 / 29 ملك إفريقي يحكم شعبه عبر تطبيق سكايب - 18:20-2016 / 12 / 29 خطوات لإطلاق مشروع تجاري ناجح على الانترنت - 09:20-2016 / 12 / 29 ظهور حالات انفلونزا الطيور في بولندا - 07:20-2016 / 12 / 29 2016.. إنجازات وإخفاقات فلكية - 02:20-2016 / 12 / 29 الصحة المصرية ترفع أسعار أدوية - 01:21-2016 / 12 / 29 مدريد تحظر سير السيارات لأول مرة بسبب التلوث - 19:20-2016 / 12 / 28 النائب د. وليد الطبطبائي: نسمع أن هناك ممثلات ومغنيات خذوا مزارع.. بأي حق ياخذون!؟ - 19:20-2016 / 12 / 28 تفاعلكم : المصري بين نارين .. ندرة الأدوية أو غلاء أسعارها - 18:20-2016 / 12 / 28 تفاعلكم : لهذه الأسباب يتواصل ترمب مع العالم عبر تويتر - 18:20-2016 / 12 / 28 الولايات المتحدة تضيف حسابات فيسبوك لبيانات العابرين في مطاراتها - 17:21-2016 / 12 / 28 الحصاد الطبي لعام 2016 - 12:20-2016 / 12 / 28 هذا الصباح- سيارات سراييفو ممنوعة من الحركة بسبب التلوث - 10:21-2016 / 12 / 28 وادي رم في الأردن عالم آخر من الطبيعة - 10:21-2016 / 12 / 28 -العالم الصغير- فى معرض العلوم والهندسه -انتل- بالغردقة - 00:21-2016 / 12 / 28 قصيدة النائب وليد الطبطبائي من جلسة مجلس الأمة عن -حلب- 27-12-2016 - 22:20-2016 / 12 / 27 حكاية توأم ولد ليرى الظلام.. أم تضع 3 أطفال بالشرقية والإهمال الطبى يصيب اثنين بالعمى - 19:21-2016 / 12 / 27 هذا الصباح-ما مواصفات المياه الصالحة للشرب؟ - 18:21-2016 / 12 / 27 الطبطبائي: هذا مجلس موديوانية وجاي الضحى | الفضل: أرى إنفلات الأئمة مهم وأنت ترى القعدة مهمة - 17:20-2016 / 12 / 27 «شائعات الإنترنت» وموقف الشبكات الإلكترونية من نشر «الأخبار الكاذبة» - 15:21-2016 / 12 / 27 شويغو: سنبذل كل الجهود لمعرفة أسباب الحادثة ومساعدات الطبيبة -غلينكا -ستوزع فورا - 13:21-2016 / 12 / 27 وليد الطبطبائي: لجنة الظواهر السلبية لها دور كبير بمعالجة المخدرات و عبدة الشيطان والعنف الأسري - 13:20-2016 / 12 / 27 الاتحاد الأوروبي...وطواحين الأخبار الكاذبة على الإنترنت! - 22:21-2016 / 12 / 26


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- القنفذ وحجر عرق السواحل / سعد محمد موسى
- قصيدة الدليل / ماجد عزيز الحبيب
- الفاشية الدينية لاتختلف عن النازية / فلاح هادي الجنابي
- الإنقسام والوحدة فى الحركة الشيوعية المصرية / رياض حسن محرم
- لابداية أبداً !. / يعقوب زامل الربيعي
- شهادة على الشعر / كمال تاجا
- وقائع مهمة قتالية لجندي من الافراد / سعد محمد مهدي غلام
- أكادير: فعاليات الملتقى الوطني السابع لرابطة تيرا للكتاب بال ... / رشيد نجيب
- علي خامنئي والأربعين ألف حرامي!؟ / عادل محمد
- القيامة الآن , أو نهاية العالم / مازن كم الماز

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- حاولت نقل مهاجر إلى اسبانيا في حقيبة ملابس.. عملية تهريب للب ...
- عادل الدويري يلتحق بصفوف الغاضبين على شباط
-  الدور المحوري للمؤسسة الملكية
- هل يستمر التخبط الاقتصادي بمصر في العام الجديد؟
- حرب خلف الكمبيوترات.. ميدانها العالم وأبطالها روسيا وأمريكا ...
- هجوم اسطنبول.. نقل الضحيتين التونسيتين إلى بلادهما والقضاء ا ...
- بيتكوين تتجاوز الـ1000 دولار في بداية العام
- روبن ينتقد رئيس ريال مدريد وكريستيانو رونالدو !
- روسيا تزيد إنتاجها النفطي خلال 2016
- مصدر يكشف طريقة انتحار أمين عام مجلس الدولة في مصر

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - هذا الصباح- غات الليبية.. كنوز الطبيعة ومناهل التراث