أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - وزير القوى العاملة يهنئ العمال بالعام الجديد: «الخير هيبقى على إيديكم»













2017 / 1 / 2 - وزير القوى العاملة يهنئ العمال بالعام الجديد: «الخير هيبقى على إيديكم»




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء العمال


وزير القوى العاملة يهنئ العمال بالعام الجديد: «الخير هيبقى على إيديكم» - نشر قبل 54 دقيقة إضراب في جامعة صنعاء احتجاجا على عدم صرف الرواتب - نشر قبل 15 ساعة وزير القوي العاملة يهنئ عمال مصر بالعام الجديد - نشر قبل 24 ساعة السودان: الزراعة المنزلية مبادرة نسائية لمواجهة الغلاء - 17:20-2016 / 12 / 30 ما حقيقة تراجع نسبة البطالة في فرنسا؟ - 13:21-2016 / 12 / 29 نقيب الصحفيين يعلن إنشاء ناد اجتماعى وثقافى للأعضاء داخل مبنى النقابة - 23:20-2016 / 12 / 28 اليوم السابع- تتسلم جائزة التفوق الصحفى لعام 2016 بنقابة الصحفيين - 23:20-2016 / 12 / 28 نقابة الصحفيين تكرم الفائزين بـ«التفوق الصحفي» لعام 2016 - 23:20-2016 / 12 / 28 سخط بإيران بعد نشر صور لفقراء ينامون بالمقابر - 22:20-2016 / 12 / 28 عشاق جورج مايكل يغردون للاشادة بخصاله الحميدة ومساعدته للفقراء - 23:20-2016 / 12 / 27 نسبة البطالة تتراجع للشهر الثالث على التوالي في فرنسا - 17:22-2016 / 12 / 27 حملة شعبية ضد الغلاء في مصر - 16:22-2016 / 12 / 27 زراعة «البنجر» مهددة بالانقراض.. وسياسة الوزارة تعصف بالمزارعين - 16:21-2016 / 12 / 27 بالفيديو...-المحامين-: من الصعب قيد هشام جنينة فى جداول النقابة - 15:21-2016 / 12 / 27 مواطنون يدقون أبواب الرزق أمام «القوى العاملة» - 14:21-2016 / 12 / 27 كل يوم: 6 أحزاب تطلق الحملة الشعبية لمكافحة الغلاء - 22:20-2016 / 12 / 26 أحزاب تعلن تأسيس «لجنة شعبية» ضد الغلاء - 15:21-2016 / 12 / 26 عمرو أديب يهدد العاملين في ستوديو كل يوم بسبب سيخ شاورما -ممنوع الاقتراب أو التصوير- - 23:20-2016 / 12 / 25 بالفيديو.. البلشى وأعضاء نقابة الصحفيين يلتقطون سيلفى قبل قرار المحكمة على استئنافهم - 11:21-2016 / 12 / 25 كل يوم: 4000 فرصة عمل يوفرها ملتقى -شغلني- التوظيفي المقام بمقر الجامعة الأمريكية - 00:20-2016 / 12 / 25 عضو نقابة الصيادلة: «قرار غلق الصيدليات جزئي لحين تنفيذ مطالب النقابة - 18:20-2016 / 12 / 24 مزارعو القصب بقنا: الغلاء يقتلنا وطن القصب يستحق 1000 جنيه - 14:21-2016 / 12 / 24 جمعيات مدنية تجتهد في تخفيف مآسي المشردين في الدار البيضاء - 20:20-2016 / 12 / 23 الإعلان عن تأسيس -نقابة إعلاميي حمص- - 12:20-2016 / 12 / 23


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- القيامة الآن , أو نهاية العالم / مازن كم الماز
- الندوة الأولى للمرحوم عميد المؤرخين أبو القاسم سعد الله بالم ... / بشير خلف
- غبار المدن الحدودية / عبدالامير العبادي
- 21 كم أفلحت وكم أخفقت الأديان في تنزيه الله؟ / ضياء الشكرجي
- استراتيجية داعش وغباء المعارضة . / كرم خليل
- سيكولوجية العنف السياسي: / باسم علي خريسان
- سيكولوجية العنف السياسي: دراسة في علم النفس السياسي / باسم علي خريسان
- فصلة يوسف: على مَن يطالب المجلس بتصحيح مساره عليه فك ارتباطه ... / ماجد ع محمد
- الحقيقة المرعبة لجهنم / يوسف جريس شحادة
- عباس ينقب عن حوت يونس ....( اشتباك حر) الجزء الثانى / محمود جابر

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- رئيس اتحاد عمال العراق: سعداء بالتقارب مع مصر.. وسنقضي على ا ...
- "سبيربنك" الروسي يروّج للتمويل الإسلامي ويخطط لبلو ...
- ظاهرة في كردستان العراق.. إطلاق اسم “ترامب” على كل ما يحبونه ...
- تقنية للقضاء على خلايا السرطان في 10 أيام
- -فيسبوك- تلاحقك وتشتري ما لا تعرفه عنك
- ملايين المستخدمين سيحرمون قريبا من WhatsApp
- البحرين تتهم إيران بدعم الهجوم على سجن -جو-
- فرنسا تدعو روسيا للالتزام بالهدنة في سوريا
- الأسهم الأوروبية تستهل تداولات العام الجديد مرتفعة
- من هم اللبنانيون ضحايا هجوم رأس السنة في اسطنبول؟

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - وزير القوى العاملة يهنئ العمال بالعام الجديد: «الخير هيبقى على إيديكم»