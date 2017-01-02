أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - استغني عن عمليات التجميل ب الكونتور













2017 / 1 / 2 - استغني عن عمليات التجميل ب الكونتور




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: اخبار الطب والعلوم


استغني عن عمليات التجميل ب الكونتور - نشر قبل 1 ساعة -تويتر- بديلا للإعلام الأميركي لدى ترامب - نشر قبل 9 ساعة محافظ المنيا يناقش موقف تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي المتعثرة بمركز سمالوط - نشر قبل 20 ساعة تكنولوجيا | صفوف افتراضية عبر الإنترنت لتسهيل التعليم - 10:21-2017 / 1 / 1 كل سنة: عمليات التجميل في حياة مايا دياب - 01:20-2017 / 1 / 1 كل سنة: توقعات برج السرطان لعام 2017 .. ماجي فرح - 23:20-2016 / 12 / 31 ابرز الانجازات الطبية 2016 - 19:20-2016 / 12 / 31 ملف أسعار الأدوية.. أزمة جديدة في مصر - 16:20-2016 / 12 / 31 التكنولوجيا عام 2016.. نجاحات باهرة وإخفاقات بارزة - 12:21-2016 / 12 / 31 أخبار الصحة | هونج كونج تعلن الإصابة الثانية بإنفلونزا الطيور - 21:22-2016 / 12 / 30 كوبا تدشن مشروعا تجريبيا لإيصال الإنترنت للمنازل - 17:21-2016 / 12 / 30 أحمد فتحى يخرج عن شعوره بسب اعتداء جماهير الزمالك عليه بـ-زجاجات- المياه - 23:20-2016 / 12 / 29 تفاعلكم: أهم 10 وجهات سياحية في 2016 بحسب غوغل - 19:21-2016 / 12 / 29 شركة ناشئة في لبنان توفر جليسات للأطفال بالطلب عبر الإنترنت - 18:22-2016 / 12 / 29 أخبار الصحة: مقابلة مع الدكتورة ندى علاء الدين للحديث عن الطب التجديدي و الخلايا الجذعية - 18:21-2016 / 12 / 29 ملك إفريقي يحكم شعبه عبر تطبيق سكايب - 18:20-2016 / 12 / 29 خطوات لإطلاق مشروع تجاري ناجح على الانترنت - 09:20-2016 / 12 / 29 ظهور حالات انفلونزا الطيور في بولندا - 07:20-2016 / 12 / 29 2016.. إنجازات وإخفاقات فلكية - 02:20-2016 / 12 / 29 الصحة المصرية ترفع أسعار أدوية - 01:21-2016 / 12 / 29 مدريد تحظر سير السيارات لأول مرة بسبب التلوث - 19:20-2016 / 12 / 28 النائب د. وليد الطبطبائي: نسمع أن هناك ممثلات ومغنيات خذوا مزارع.. بأي حق ياخذون!؟ - 19:20-2016 / 12 / 28 تفاعلكم : المصري بين نارين .. ندرة الأدوية أو غلاء أسعارها - 18:20-2016 / 12 / 28 تفاعلكم : لهذه الأسباب يتواصل ترمب مع العالم عبر تويتر - 18:20-2016 / 12 / 28 الولايات المتحدة تضيف حسابات فيسبوك لبيانات العابرين في مطاراتها - 17:21-2016 / 12 / 28 الحصاد الطبي لعام 2016 - 12:20-2016 / 12 / 28 هذا الصباح- سيارات سراييفو ممنوعة من الحركة بسبب التلوث - 10:21-2016 / 12 / 28 وادي رم في الأردن عالم آخر من الطبيعة - 10:21-2016 / 12 / 28 -العالم الصغير- فى معرض العلوم والهندسه -انتل- بالغردقة - 00:21-2016 / 12 / 28 قصيدة النائب وليد الطبطبائي من جلسة مجلس الأمة عن -حلب- 27-12-2016 - 22:20-2016 / 12 / 27 حكاية توأم ولد ليرى الظلام.. أم تضع 3 أطفال بالشرقية والإهمال الطبى يصيب اثنين بالعمى - 19:21-2016 / 12 / 27 هذا الصباح-ما مواصفات المياه الصالحة للشرب؟ - 18:21-2016 / 12 / 27 الطبطبائي: هذا مجلس موديوانية وجاي الضحى | الفضل: أرى إنفلات الأئمة مهم وأنت ترى القعدة مهمة - 17:20-2016 / 12 / 27 «شائعات الإنترنت» وموقف الشبكات الإلكترونية من نشر «الأخبار الكاذبة» - 15:21-2016 / 12 / 27 شويغو: سنبذل كل الجهود لمعرفة أسباب الحادثة ومساعدات الطبيبة -غلينكا -ستوزع فورا - 13:21-2016 / 12 / 27 وليد الطبطبائي: لجنة الظواهر السلبية لها دور كبير بمعالجة المخدرات و عبدة الشيطان والعنف الأسري - 13:20-2016 / 12 / 27 الاتحاد الأوروبي...وطواحين الأخبار الكاذبة على الإنترنت! - 22:21-2016 / 12 / 26 تطوير السيارات الذاتية القيادة يجمع هوندا بغوغل - 21:21-2016 / 12 / 26 أخبار عربية: لينا الشامي صوت محاصري حلب إلى العالم عبر تويتر - 19:21-2016 / 12 / 26 بابا نويل يبهر المشاهدين بمهاراته في التزلج على المياه - 17:21-2016 / 12 / 26


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- المبادِر / ماجد ع محمد
- بتلات الورد/الجزء الثالث (76) / مراد سليمان علو
- علي وروار ..رحيلُّ شيوعيُّ مفاجيء / هاتف بشبوش
- اربع شاعرات يستقبلن العام الجديد / سمرقند الجابري
- الخطط الخمسيه في الاتحاد السوفياتي / عبد المطلب العلمي
- آرا خاجادور والنأي بالنفس عن الأسئلة القاتلة؟ (20) / خسرو حميد عثمان
- صلاة الاستكراب و الاستولاد و الاستعمال / ايدن حسين
- القائد الضرورة . . ودكتاتورية الاغلبية / ادهم ابراهيم
- الثورة السورية هي ثورة السوريين، والعار كل العار للغرباء داخ ... / عبد الرزاق عيد
- الانثى في الرواية التونسية / رويدة سالم

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- لماذا يحب قادة العالم الأقوياء دونالد ترامب؟ 
- البحرين: اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب مجددا بتهم ...
- تقنية جديدة للقضاء على السرطان خلال 10 أيام
- تنسيق روسي تركي للقضاء على -داعش- شمال سوريا
- البحرية الروسية تتزود بطائرات حربية حديثة
- انطلاق أول رحلة جوية تربط القرم بسوتشي
- شبكة -RT- تحطم أرقاما قياسية على الشبكة العنكبوتية عام 2016! ...
- انتحار مسؤول مصري كبير متهم بقضية فساد في السجن
- سيتروين تبدأ بمبيعات سيارة DS 3 المعدلة في روسيا
- موسكو والقاهرة بصدد توقيع اتفاق للطاقة النووية

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - اخبار الطب والعلوم - يوتيوب التمدن - استغني عن عمليات التجميل ب الكونتور