أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - اخبار عربية - قضاة في داعش يسجنون المهاجرين للزواج بنسائهم













2017 / 1 / 1 - اخبار عربية - قضاة في داعش يسجنون المهاجرين للزواج بنسائهم




Next Previous
تعليقات الفيسبوك

افلام من نفس المحور: وكالة أنباء حقوق الإنسان


مئات المهاجرين يحاولون دخول مدينة سبتة - نشر قبل 1 ساعة لاجئون سوريون يتمنون -العودة- - نشر قبل 6 ساعة بلا قيود مع المحامي جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان - نشر قبل 7 ساعة اخبار عربية - قضاة في داعش يسجنون المهاجرين للزواج بنسائهم - نشر قبل 9 ساعة اعتقال 3 مشتبه بهم باختطاف قاض في السعودية - نشر قبل 11 ساعة اليوم الأول لـ #غوتيريس في الأمم المتحدة - نشر قبل 12 ساعة بالفيديو..براءة متهم فى قضية -جماعة المهاجرين والأنصار- - نشر قبل 17 ساعة اعتقال ثلاثة اشخاص متورطين في اختطاف القاضي الجيراني بالقطيف - نشر قبل 17 ساعة اطلاق حملة سعودية إنسانية لمساعدة النازحين من حلب - نشر قبل 17 ساعة ألمانيا ما بين الهجمات الإرهابية و استمرار تدفق اللاجئين - نشر قبل 17 ساعة نصف مليون تغريدة على تويتر للتنديد باعتقال الناشطيْن الايرانيْن آرش صادقي وزوجته - 11:21-2016 / 12 / 31 بان كي مون يودع طاقم الأمم المتحدة - 00:21-2016 / 12 / 31 أنطونيو غوتيريش أمينا عاما للأمم المتحدة - 20:21-2016 / 12 / 30 لاجئ سوري في مخيم الزعتري: -مستحيل أطلع برا الأراضي العربية- | شباب توك - 18:22-2016 / 12 / 30 وعد وباسل...قصة حب في مخيم الزعتري! | شباب توك - 18:22-2016 / 12 / 30 طفلة سورية من مخيم الزعتري تبكي بحرقة: -بدي اروح المدرسة!- | شباب توك - 18:22-2016 / 12 / 30 شاب سوري في مخيم الزعتري: -اتمنى يرجع بي الزمن ولا أغلط غلطة تركي المدرسة.- | شباب توك - 18:22-2016 / 12 / 30 محمد الديري، أول خريج جامعي في مخيم الزعتري: -أنا أرسم مستقبلي هنا ومش مضطر أهاجر.- | شباب توك - 18:22-2016 / 12 / 30 لاجئة في مخيم الزعتري إبنها لجأ إلى ألمانيا: -ما بدي اروح ألمانيا! هنا عاداتنا واحدة!- | شباب توك - 18:22-2016 / 12 / 30 طفل سوري من مخيم الزعتري: -التايكوندو يعطينا الأمل بالرجعه على بلدنا-| شباب توك - 18:22-2016 / 12 / 30 10 سنوات على إعدام صدام حسين - 17:20-2016 / 12 / 30 في نهاية 2016 ـ كيف ينظر اللاجئون العرب إلى عام حافل بالأحداث في ألمانيا؟ | الأخبار - 16:22-2016 / 12 / 30 مدرسة مؤقتة في مخيم للاجئين الهاربين من معارك تحرير الموصل - 13:21-2016 / 12 / 30 الطقس يفاقم معاناة اللاجئين في لبنان - 00:20-2016 / 12 / 30 السعودية تبدأ حملة إغاثة للشعب السوري - 22:20-2016 / 12 / 29 المغرب يسعى لتسوية أوضاع اللاجئين غير الشرعيين - 21:21-2016 / 12 / 29 أخبار عربية | 6 ملايين سوري مسجلون كلاجئين خارج بلدهم - 20:21-2016 / 12 / 29 جثث المهاجرين يلفظها البحر على الشواطئ الليبية - 12:21-2016 / 12 / 29 بلا تهم ومحاكمة .. شاهد معاناة المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية - 21:20-2016 / 12 / 28 حكم بإعدام 5 أردنيين بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة - 20:20-2016 / 12 / 28 مداهمة صالونات الأظافر في بريطانيا بحثاً عن المهاجرين غير الشرعيين - 20:20-2016 / 12 / 28 الأخبار عن تأخر معركة الموصل تزيد بؤس النازحين - 18:21-2016 / 12 / 28 أكثر من 10 آلاف عائلة فرنسية تريد استقبال لاجئين - 14:21-2016 / 12 / 28 الأمطار تقتلع خيم النازحين وتزيد معاناتهم - 12:20-2016 / 12 / 28 إنشاء 3 مدارس لتعليم أبناء الشهداء والمعتقلين - 11:20-2016 / 12 / 28 ما سر اختفاء الآلاف من أطفال اللاجئين في أوروبا؟ - مهجركوم - 20:20-2016 / 12 / 27 محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال النائب غطاس - 19:21-2016 / 12 / 27 اللاجئون السوريون تحت شتاء قارس - 19:21-2016 / 12 / 27 طبيبة تسبح في نهر التايمز دعما للاجئين السوريين - 18:22-2016 / 12 / 27 خادم الحرمين يأمر بتنظيم حملة شعبية لإغاثة الشعب السوري الشقيق - 17:22-2016 / 12 / 27


ادعم يوتيوب التمدن من خلال  إيجاد الأفلام الجيدة وإرسالها الينا
إضافة يوتيوب-فلم  إلى يوتيوب التمدن

اخر الافلام





المزيد.....
احدث المواضيع
- نموذج الحكم الذاتي لدى حركة الزاباتيستا في المكسيك / حلا ترجمان
- كيف صار واقعنا... بعد اغتيال الشهيد عمر؟... / محمد الحنفي
- ثلاث قصص إيطالية للأطفال / عزالدين عناية
- للضغينة بين برشلونة وريال مدريد جذور سياسية / بشير صقر
- سذاجة- عشوائية- الحكومة من سطحية -فقدان الوعي- الشعب / جوتيار تمر
- انصار السلام ... افتتاحية العام الجديد / مؤيد عبد الستار
- الأخطاء اللغوية في القرآن الكريم: أول كتاب في التاريخ / سامي الذيب
- تنويه و رجاء / صلاح الدين محسن
- حديث عن الخطاب الاسلامي ...و- فيدرالية - الأخ الصديق موسى اب ... / غازي الصوراني
- ماهو الكتاب المقدس؟ / مهرائيل هرمينا

المزيد.....
احدث الأخبار المهمة
- في لقاء بـ-عمال مصر-:البرلمانية مايسة عطوة تجهز صف ثاني من ا ...
- هولاند يصل بغداد لتفقد قواته
- أفضل أفلام عام 2016
- أهم الأحداث والاختراعات التكنولوجية عام 2016
- -CNN- الناطقة بالتركية: الشرطة ترجح وقوف مواطن أوزبيكي أو قر ...
- الاتصالات تتعهد بإكمال مشاريعها وتخفيض أسعار الانترنت خلال 2 ...
- -كل هذا الهراء- تشارك في معرض القاهرة للكتاب 2017
- حفل توقيع ومناقشة ديوان «شرقية الطباع» للدكتورة رباب الشيتى ...
- عام جديد بلا “السفير”
- اغلاق باب الترشح لجائزة كتارا شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم ...

المزيد.....

المزيد.....
الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء حقوق الإنسان - يوتيوب التمدن - اخبار عربية - قضاة في داعش يسجنون المهاجرين للزواج بنسائهم