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2017 / 1 / 1 - إضراب في جامعة صنعاء احتجاجا على عدم صرف الرواتب




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الصفحة الرئيسية - وكالة أنباء العمال - يوتيوب التمدن - إضراب في جامعة صنعاء احتجاجا على عدم صرف الرواتب