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|الصفحة الرئيسية - اخبار الاقتصاد - يوتيوب التمدن - بالفيديو..تعرف على أسعار الذهب وعيار 21 بـ630 جنيها
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2017 / 1 / 1 - بالفيديو..تعرف على أسعار الذهب وعيار 21 بـ630 جنيها
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|الصفحة الرئيسية - اخبار الاقتصاد - يوتيوب التمدن - بالفيديو..تعرف على أسعار الذهب وعيار 21 بـ630 جنيها