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2017 / 1 / 1 - اتفاق خفض الإنتاج.. أبرز تحرك بسوق النفط عام 2016




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الصفحة الرئيسية - اخبار الاقتصاد - يوتيوب التمدن - اتفاق خفض الإنتاج.. أبرز تحرك بسوق النفط عام 2016